Sevilla reúne al pádel internacional en el I FIP Gold Ciudad de Sevilla

eldesmarque.com 09 OCT 2026 - 15:14h.

Edu Alonso y Aimar Goñi, en categoría masculina, y Bea Caldera y Carmen Goenaga, en femenina, encabezan una cita que contará también con Miguel Lamperti

El torneo tendrá lugar del 14 al 18 de octubre en Icónico Sports & Social, con 50.000 euros en premios repartidos por igual entre ambas categorías

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SevillaSevilla volverá a ser escenario del pádel profesional internacional con la celebración del I FIP Gold Ciudad de Sevilla en las instalaciones de Icónico Sports & Social. La cita, integrada en el circuito CUPRA FIP Tour de la Federación Internacional de Pádel (FIP), tendrá lugar del miércoles 14 al domingo 18 de octubre y reunirá a jugadores y jugadoras nacionales e internacionales. El campeonato cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, junto al apoyo de entidades privadas. El evento contribuye a la proyección de Sevilla como destino de turismo deportivo y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar de la competición profesional y del talento local.

Este viernes se ha presentado oficialmente la competición, que ha contado con la presencia en el acto de Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, quien ha destacado que “desde la Junta tenemos una apuesta clara por el pádel, de la mano de la Federación Andaluza y la Española, así como con la FIP, no solo en grandes competiciones como el P1 de Málaga, el P2 que también se celebró en Sevilla en el Estadio La Cartuja, el FIP Platinum del año pasado en Icónico, o este FIP Gold de 2026, sino además, por otras colaboraciones puntuales con otros torneos no puntuables pero sí con la presencia de jugadores top y celebrities y con un impacto mediático notorio, como la Reserve Cup Series de Marbella”.

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El torneo distribuirá 50.000 euros en premios, con un reparto igualitario de 25.000 euros para cada categoría, y otorgará 150 puntos del ranking FIP a cada integrante de las parejas campeonas. Los cuadros principales estarán formados por 32 parejas masculinas y 32 femeninas, con eliminatorias directas hasta la disputa de los títulos.

Principales figuras

En categoría masculina, la pareja que encabeza la lista de inscritos está formada por Edu Alonso y Aimar Goñi, números 17 y 33 del ranking mundial FIP, respectivamente. En categoría femenina, Bea Caldera y Carmen Goenaga encabezan la lista de inscritas, ambas situadas en el puesto 18 del ranking mundial FIP. Los rankings corresponden a las listas oficiales de inscritos actualizadas el 5 de octubre.

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Otro de los grandes atractivos será la presencia del argentino Miguel Lamperti, que jugará junto a Octavio Álvarez. Uno de los referentes más carismáticos del pádel internacional, Lamperti anunció 2026 como su último año profesional, aunque posteriormente ha señalado su intención de disputar algunos torneos FIP en 2027. Su trayectoria guarda un vínculo especial con Sevilla: fue finalista de los Internacionales Ciudad de Sevilla del Pádel Pro Tour en 2009, junto a Matías Díaz, y en 2011, con Cristian Gutiérrez.

El viernes 16 comenzará el cuadro principal; el sábado 17 se disputarán los octavos y los cuartos de final, y el domingo 18 tendrán lugar las semifinales y las finales. Las jornadas del miércoles y el jueves estarán destinadas a la fase de clasificación, cuyo inicio podrá adelantarse al lunes 12 o al martes 13, de acuerdo con la programación oficial de la FIP. Los encuentros de la pista central contarán con retransmisión en streaming desde los cuartos de final.

Wild cards

Las wild cards masculinas serán para los sevillanos Ale García Calahorro y Fran Jurado Sosa, y para Abraham Muñoz Zurita junto a Iker Zamora García. Calahorro llega tras conquistar su primer título profesional en el FIP Bronze de Almeirim. Ale, Fran y Abraham forman parte de Icónico Academy, reforzando la presencia de la cantera local en el torneo.

En categoría femenina, las invitaciones serán para Fabiola Polvillo y Carolina Gago, y para la sevillana Ana Elliot junto a Ángela Lorenzo. Polvillo, de 15 años, debutó hace un año en el FIP Platinum Sevilla y compartirá pista con Gago, de amplia trayectoria y experiencia con la selección española de veteranas. Ambas parejas combinan juventud y experiencia en el circuito internacional.

Tras la celebración este año del FIP Bronze y con la llegada del FIP Gold Ciudad de Sevilla, Icónico Sports & Social refuerza su compromiso con el circuito profesional, el desarrollo de la cantera y la promoción de Sevilla como sede de eventos deportivos internacionales.