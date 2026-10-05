Andalucía refuerza su apuesta por el rugby femenino con la celebración del España-Sudáfrica

Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 09:41h.

Sudáfrica se impone ante las ‘Leonas’ en un encuentro que ha reunido en Sevilla a dos selecciones de referencia del rugby femenino internacional

Patricia del Pozo ha presenciado el partido internacional que se ha celebrado en las Instalaciones Deportivas La Cartuj

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Las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla han sido escenario este domingo del encuentro internacional de rugby femenino entre las selecciones absolutas de España y Sudáfrica, una cita que ha permitido situar nuevamente a Andalucía como escenario de grandes acontecimientos deportivos y que supone, además, un nuevo impulso a la visibilidad y promoción del deporte femenino.

El encuentro internacional entre ambas selecciones ha finalizado con un resultado de 20 a 0 a favor de las sudafricanas en el campo de rugby Juan Antonio Arenas de la instalación andaluza, y además del éxito deportivo hay que resaltar el éxito de público, con unas gradas llenas, con unos 2.000 espectadores.

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La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, que ha asistido al encuentro, ha destacado que “la celebración de este partido histórico en Sevilla, al ser la primera vez que la selección española absoluta femenina jugaba un partido aquí, demuestra que Andalucía está preparada para acoger grandes acontecimientos deportivos y, al mismo tiempo, representa una magnífica oportunidad para seguir dando visibilidad al deporte femenino y, en este caso concreto, al rugby femenino, una modalidad que está experimentando un importante crecimiento en nuestra comunidad”.

Del Pozo ha subrayado asimismo que “desde la Junta de Andalucía queremos acompañar ese crecimiento con hechos, apoyando a nuestras federaciones, clubes y deportistas y mejorando las instalaciones deportivas para que puedan acoger competiciones del máximo nivel”. En este sentido, además del patrocinio de este encuentro internacional, se han ejecutado actuaciones de mejora y acondicionamiento en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, sede del partido, por valor de 67.000 euros.

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Entre lo llevado a cabo destacan el acondicionamiento de los vestuarios de los equipos, trabajos de jardinería y mejora de los accesos a las gradas, la reparación de la estructura de los toldos y la reposición de asientos de la grada, la instalación de grava decorativa en el acceso público, trabajos de pintura y la eliminación de diferentes obstáculos, entre otras actuaciones.

Por último, la titular de Deporte de la Junta de Andalucía ha mostrado también su satisfacción porque “las Leonas contaban en su convocatoria de hoy con seis jugadoras andaluzas, Marieta Román, Ana Cortés, África Vilches, Carmen Casteluchi, Lea Duche y Ana Peralta, lo que da idea del alto nivel del rugby femenino andaluz en la actualidad, y que nos llena de orgullo”.

Apoyo al crecimiento del rugby femenino andaluz

La celebración de España-Sudáfrica se enmarca en la apuesta de la Junta de Andalucía por el deporte federado y, especialmente, por favorecer el crecimiento y la visibilidad del deporte femenino. En el caso del rugby, este respaldo alcanza al conjunto de la modalidad a través de la Federación Andaluza de Rugby, beneficiaria en 2026 de 145.703,96 euros, dentro de la línea de subvenciones para el Fomento de la Gestión, la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo. Estas ayudas tienen entre sus objetivos mejorar la gestión de las federaciones, favorecer la tecnificación del entrenamiento e incrementar el rendimiento de los deportistas andaluces.

Andalucía cuenta, además, con uno de los proyectos de referencia del rugby femenino español, las Cocodrilas del Universitario de Sevilla CR, que compiten en la máxima categoría nacional. Su trayectoria acredita el crecimiento de esta modalidad en la comunidad, con dos títulos de Liga Iberdrola, conquistados en las temporadas 2019-2020 y 2021-2022, y dos Copas Ibéricas Iberdrola, logradas en 2020 y 2023, además de un subcampeonato de Liga.

La jornada ha contado también con actividades dirigidas a convertir la cita internacional en una gran fiesta del rugby. Los aficionados han podido disfrutar de una Fan Zone en el aparcamiento sur de La Cartuja, actividades previas y tercer tiempo, oferta gastronómica, música en directo, tienda oficial de España Rugby y con presencia de los clubes locales sevillanos.

La apuesta por el rugby en Andalucía se completa con el peso histórico del Real Ciencias Rugby Club de Sevilla, uno de los grandes referentes de este deporte en España, y con el trabajo desarrollado por el club y su cantera, que contribuyen al crecimiento y consolidación de una modalidad con una presencia que va en aumento dentro del deporte andaluz.