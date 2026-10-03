Comenzaron las pruebas nacionales de completo y se disputó el morfológico de la Gran Semana Anglo-Arábe

Redacción ElDesmarque 03 OCT 2026 - 19:24h.

Jornada de mucha actividad en el Parque del Alamillo, con más de un centenar y media de salidas a pista

Hispano AA, de Almenara Alta, y Yanna de Peñaflor, de Manuel Jesús Rodríguez Jaén, ganadores de las Pruebas de Selección de Reproductores

Compartir







SevillaJornada de mucha actividad en el Parque del Alamillo, donde se sigue celebrando la Gran Semana Anglo-Árabe. Hoy comenzaron las pruebas nacionales de Completo de 100 y 80, así como de caballos jóvenes, y se disputó el Concurso Morfológico Nacional Anglo-Árabe, por lo que llegaron a estar hasta tres pistas simultáneamente en funcionamiento para albergar el más de centenar y medio de salidas a pista entre las dos citas.

En Concurso Completo, se disputaron las pruebas de Doma, en horario matinal, y de Saltos de todas las categorías de 80 y 100 (Nacionales, Territoriales y Caballos Jóvenes), que quedan por tanto solo a expensas del Cross de mañana para decidir su clasificación final.

PUEDE INTERESARTE Foto institucional en La Cartuja antes de un choque de rugby histórico entre Las Leonas y Sudáfrica en Sevilla

Carla Díaz Verdugo lidera el CCN100 con Jamiro, con un margen de cinco puntos sobre Lurdes María Azanza, segunda con Zeppelin Blue, y Alonso Revilla con Rayo Migalinda. En Caballos Jóvenes, el primer lugar es para Eduardo Vía-Dufresne con Casallita de Lis, con más de cuatro puntos de margen sobre Pedro Lira con Connor YC y Julia Carvajal con Rava-Sina. En el Territorial, lidera Fernando Oliva con Emir OP.

En el CCN80, el primer puesto es para Julia García Santamaría con Marianne, con Carlos Díaz en segundo puesto con Pisco de Torres. En esa misma categoría, en Caballos Jóvenes, el primer puesto es para Pablo Santana con Zarigüeya YM, de la Yeguada Militar, con Álvaro Troncoso y Jaleo MV a continuación. Carmen Franco y Sanxenxo están al frente del Territorial.

PUEDE INTERESARTE La 6ª Liga Edúcate en el Deporte se pone en marcha con la apertura de las inscripciones

Concurso Morfológico

Paralelamente, en su pista propia ha tenido lugar durante toda la jornada el Concurso Morfológico Nacional, que ha sido el principal foco de atención para los ganaderos y criadores con las gradas presentando un magnífico aspecto toda la jornada, incluyendo varios compradores franceses o los premiados el día anterior Luis Álvarez Cervera o Juan Ramón Lucas, que no han perdido detalle.

Por la mañana han tenido lugar las pruebas de Modelos y Aires, y por la tarde las de Salto en Libertad de los ejemplares de dos y tres años, que son las que han atraído la mayor atención.

Finalmente, los distintos ganadores han sido:

Hembras de un año: Jea, AA, una hija de Griot de Mara y Uva de Ecija (x In Blue), de Almenara Alta.

Machos de un año: Disparate de Laguna, AA, un hijo de Diputado, AA y Qahira de Santa Juliana (x Isgran), propiedad de Yeguada Laguna.

Hembras de dos años: Ginebra MM, AA, hija de Usagre y Solana 36,24 (x Junior du Repaire), de Yeguada Fresnedoso de San Andrés.

Machos de dos años: Toya Bretin, hijo de Bretin Blue y Toya Linda (x Spirit Ycas), de Juan Antonio Tames.

Salto en Libertad (dos años): Italica, AA, hija de Prestige Kalone y Sari 30,89 (x Hondureño), de Almenara Alta.

Hembras de tres años (Pruebas de Selección de Reproductores): Yanna de Peñaflor, hija de Sanxenxo y Tizona de Peñaflor (x Loustick du Bugue) de Manuel Jesús Rodríguez.

Machos de tres años (Pruebas de Selección de Reproductores): Hispano AA, hijo de Prestige Kalone y Hacendosa 27,45 (x Fusain du Defey) de Almenara Alta.

El día ha concluido con la entrega de premios del morfológico, con la presencia de Judit Anda, Presidenta Consejera Delegada Yeguada Cartuja, y de Manuel Rodríguez Alonso, Director de Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz.

Mañana sábado será sin duda la más espectacular del ciclo. A partir de las 9:30 se disputarán las pruebas de Cross en el Parque del Alamillo, donde el equipo de Juan Pedro Colucho ya tiene todo dispuesto para que los aficionados y el público en general pueda disfrutar del único evento de estas características en España, pues como se sabe el Parque permanece abierto para los espectadores, acercando así la emoción de los caballos a toda la ciudad de Sevilla.

Por la tarde, se realizará la Noche Mágica Anglo-árabe, con pruebas como el Groom de Oro, una novedosa venta amistosa de caballos anglo-arabes, en la que los compradores podrán observar en movimiento a los con casi veinte ejemplares incluidos en el catálogo, contando con el asesoramiento independiente de los expertos Ignacio de la Puerta y Juan Manuel López , y por la noche la actuación en directo de un DJ para todos aquellos que quieran acercarse a disfrutar del ambiente hípico en el Parque del Alamillo de Sevilla.

La Gran Semana Anglo-Árabe

La Gran Semana Anglo-árabe es un evento multidisciplinar que se realiza anualmente en el Parque del Alamillo de Sevilla, y que reúne multitud de actividades relacionadas con el mundo del caballo. Nació alrededor de la Final de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de Concurso Completo, que selecciona los ejemplares de cuatro a siete años más prometedores de España de esta disciplina olímpica, y que AECCAá organiza por delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Junto a esta prueba, se desarrollan durante varios días pruebas internacionales de Concurso Completo, que contarán con la presencia de tres de los cuatro jinetes olímpicos españoles y tiene su momento más destacado en el espectacular Cross en el espacio del parque, que permanece abierto a aficionados y público en general para disfrutar la emoción de caballos al galope afrontando obstáculos construidos para la ocasión; un concurso morfológico funcional de la raza Anglo-árabe; Jornadas Formativas para profesionales; paseos en poni, etc.

Una de las novedades de este año será la Noche Mágica Anglo-árabe, el día 3 de octubre, que incluirá la Venta Amable de caballos Anglo-árabes, con el asesoramiento profesional e independiente de dos expertos como Ignacio de la Puerta y Juan Manuel López, el concurso Groom de Oro, una amplia zona comercial y de restauración o la presencia de un DJ.

La XVI Gran Semana Anglo-árabe será entre los días 1 y 4 de octubre en el Parque del Alamillo de Sevilla, y la entrada será libre y gratuita.