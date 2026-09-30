Foto institucional en La Cartuja antes de un choque de rugby histórico entre Las Leonas y Sudáfrica en Sevilla

eldesmarque.com 30 SEP 2026 - 15:03h.

El campo Juan Antonio Arenas Posadas acogerá este domingo 4 de octubre a las 12:00 h el primer test match internacional femenino de la historia en Sevilla

Lourdes Alameda alcanzará las 50 caps, convirtiéndose en la séptima jugadora en la historia de Las Leonas en lograr este hito

Los aficionados podrán disfrutar de una Fan Zone con comida y bebida, DJ, tienda oficial de merchandising de España Rugby desde las 10:00 h en el parking sur

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La Cartuja calienta motores para una cita histórica. Las Instalaciones Deportivas de La Cartuja han acogido la foto institucional previa al test match internacional que enfrentará a España y Sudáfrica este domingo 4 de octubre a las 12:00 horas. El encuentro, que se disputará en el campo Juan Antonio Arenas Posadas, marcará un hito sin precedentes al ser el primer partido internacional femenino de la Selección Española de Rugby celebrado en la capital hispalense.

El acto ha contado con la presencia de Isabel Sánchez, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Mariola Rus, directora general de Deportes de la Junta de Andalucía; María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y Elena Vallejo, representante de la Real Federación Española de Rugby (RFER).

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Sobre el césped se encontraba el equipo español al completo, encabezado por el seleccionador Regis Sonnes y la capitana Lourdes Alameda. El choque será especialmente emotivo para Alameda, quien saltará al terreno de juego para cumplir 50 caps internacionales con la camiseta de Las Leonas, convirtiéndose en la séptima jugadora en toda la historia del rugby español en alcanzar esta emblemática cifra. Por parte de la delegación sudafricana, estuvieron presentes la capitana de las Springboks, Babalwa Latsha, junto a los seleccionadores Franzel September y Laurian Johannes-Haupt.

Para convertir la jornada en una gran fiesta del rugby nacional, los aficionados contarán con una amplia Fan Zone en el parking sur de La Cartuja, con capacidad para 2.000 personas:

Horario: abierta de 10:00 a 16:00 horas (actividades previas y tercer tiempo posterior).

Gastronomía y ocio: barra de bebidas y comida y ambientación musical con DJ en directo.

Ecosistema rugby: Tienda oficial de merchandising de España Rugby y estands de los clubes locales sevillanos.

Las entradas para presenciar en directo este histórico duelo entre España y Sudáfrica siguen a la venta a través de la plataforma oficial.

Para quienes no puedan desplazarse a Sevilla, el partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus+ (Vamos 2 - Dial 51) a partir de las 12:00 horas. ¡No te pierdas el regreso a casa de Las Leonas!