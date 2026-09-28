Redacción ElDesmarque 28 SEP 2026 - 10:28h.

La regata se ha celebrado este fin de semana en la bahía gaditana organizada por el CN Sevilla

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Alexandra Youji, del Club Náutico El Trocadero, se ha proclamado campeona absoluta de Andalucía de Optimist y campeona Sub 16 femenina en aguas de la bahía de Cádiz. Dos victorias y un quinto puesto en su grupo dieron a la joven regatista la primera posición de un campeonato que ha reunido a 120 participantes y se ha resuelto con las tres pruebas disputadas el sábado.

El fuerte levante permitió completar esa jornada bajo el formato round robin, con pruebas para todos los grupos. Hoy domingo, el viento ha arreciado y ha sido imposible volver a navegar, por lo que los resultados del sábado se han convertido en definitivos. El campeonato, organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Junta de Andalucía, pudo así resolverse después de que su primera convocatoria en Motril quedara en blanco por falta de viento.

La igualdad marcó la lucha por los primeros puestos, con los cinco primeros clasificados metidos en solo cinco puntos. Tras Youji se clasificó Gonzalo Moreno, del Real Club Náutico de Roquetas de Mar, subcampeón absoluto y campeón Sub 16 masculino con un tercero, un cuarto y un segundo. Completó el podio absoluto Hugo Quilón, del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, subcampeón Sub 16 masculino, después de sumar un cuarto y dos terceros.

Hugo Sarmiento, del Club de Mar de Almería, fue cuarto absoluto y campeón Sub 13 masculino con una victoria, un cuarto y un sexto. El quinto puesto correspondió al malagueño José de Linares, del Real Club El Candado, ganador de dos pruebas y décimo en la restante.

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En Sub 16 masculino, Moreno y Quilón compartieron podio con De Linares. Junto a Alexandra Youji, el podio femenino lo formaron Blanca Marrades, del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, y Helena Urquiza, del Club de Mar de Almería, sexta y octava en la clasificación absoluta, respectivamente.

En Sub 13 masculino, acompañaron al campeón Hugo Sarmiento, Leo Ortego, del Club de Mar Fuengirola, noveno absoluto, y Daniel Barrios, del Centro Náutico Elcano, decimotercero. El título femenino fue para Blanca Cervantes, del Club Náutico Sevilla, seguida de Lola Molina, del Real Club Náutico de Motril, y Julia Delgado, también del Náutico Sevilla. Las tres ocuparon los puestos décimo, undécimo y duodécimo de la general.

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Los títulos andaluces Sub 11 fueron para Ignacio Pastor, del CNM Benalmádena, y Lucía Montero, del CN Sevilla. Ignacio Fernández Palacios del Castillo, también del CN Sevilla, y Artem Liubimtsev, del RCN La Línea, completaron el podio masculino por este orden. Por su parte Jimena Alcón, del CN Puerto Sherry, fue la segunda andaluza Sub 11 femenina, en una categoría cuya primera clasificada fue la regatista polaca Kaja Kolasinska.