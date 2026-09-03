Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 13:19h.

Será la primera vez que se celebre un Gran Premio en Valencia

Valencia será sede de la SailGP en España, la Fórmula 1 del Mar: Qué es, cuándo se corre y quiénes participan

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Valencia se convierte este primer fin de semana de septiembre en el punto de encuentro de una competición que ha conseguido atraer a algunos de los nombres más reconocidos del deporte, el cine y los negocios. SailGP, considerada la Fórmula 1 de la vela por la velocidad de sus embarcaciones y el nivel de sus regatistas, llega por primera vez a la Marina de Valencia los días 5 y 6 de septiembre con trece equipos y una lista de propietarios e inversores que incluye a Kylian Mbappé, Sebastian Vettel, Ryan Reynolds, Hugh Jackman o Anne Hathaway.

El salto de SailGP al deporte de élite

La competición nació en 2019 de la mano de Sir Russell Coutts, cinco veces ganador de la Copa América, y Larry Ellison, fundador de Oracle. Desde entonces ha buscado diferenciarse no solo por el espectáculo deportivo, sino también por los escenarios en los que compite y por un modelo que ha convertido a sus equipos en activos cada vez más atractivos para grandes inversores.

La llegada de las grandes estrellas comenzó a afianzarse en 2023, cuando Sebastian Vettel se convirtió en copropietario del equipo alemán junto al empresario Thomas Riedel. El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 encontró paralelismos evidentes entre ambos deportes, especialmente por la velocidad y la exigencia técnica de los barcos.

Un año después llegó uno de los movimientos con mayor impacto mediático. Kylian Mbappé entró en el equipo francés a través de su asociación Inspired by KM, en una operación en la que también participaron Accor y otros inversores. La presencia del delantero del Real Madrid ayudó a llevar SailGP a un público muy alejado de la vela tradicional.

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La competición también ha despertado el interés de Hollywood. Anne Hathaway forma parte del grupo que adquirió el equipo italiano, mientras que Hugh Jackman y Ryan Reynolds entraron posteriormente en el proyecto australiano, vigente campeón en tres ocasiones. Reynolds, además, ya cuenta con experiencia como propietario deportivo por su participación en el Wrexham, equipo de la segunda división inglesa.

Valencia recibe una competición de 12,8 millones de euros

España también tiene protagonismo en SailGP. El equipo Los Gallos está liderado por Diego Botín y Florian Trittel, campeones olímpicos en París 2024, y fue adquirido recientemente por el empresario Idan Ofer, cuya empresa Quantum Pacific también posee más de una cuarta parte del Atlético de Madrid. El interés económico explica parte del crecimiento de la competición y ejemplos como la venta del equipo danés de Rockwool por unos 60 millones de dólares o el estadounidense por 35, son una prueba de ello.

Ahora Valencia toma el relevo de Cádiz como sede española durante las próximas tres temporadas. La organización espera reunir a unas 100.000 personas durante el fin de semana y pone en juego una bolsa de premios de 12,8 millones de euros. Con sus barcos equipados con hidroalas capaces de alcanzar velocidades muy elevadas, SailGP busca consolidarse como algo más que una competición de vela. Valencia será su nuevo escaparate y, también, la oportunidad de acercar al público español un campeonato en el que las grandes fortunas y las celebridades ya han encontrado un nuevo vehículo de inversión.