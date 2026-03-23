David Torres 23 MAR 2026 - 14:08h.

La competición tendrá lugar en el campo de regatas de la Marina de València los días 5 y 6 del próximo mes de septiembre

Valencia será la nueva casa del SailGP en España: Los catamaranes voladores navegarán

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ValenciaValència, lunes 23 de marzo de 2026

La ciudad de València acogerá el próximo mes de septiembre (y para los próximos tres años) la décima regata del Gran Premio de España de SailGP, una prueba clave de la de la Temporada 6 de esta competición de vela, conocida como “la fórmula uno del mar” por la velocidad que alcanzan los catamaranes. En total, la temporada se desarrolla en 13 destinos internacionales, como Nueva York, Dubai, Sidney o Río de Janeiro, entre otros, a los que se sumará València a principios del mes de septiembre, en un momento clave del campeonato.

Este lunes ha tenido lugar la presentación de la prueba, en un acto celebrado en el edificio Veles e Vents, presidido por el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la concejala de Igualdad, Educación y Deportes, Rocío Gil; el CEO de Sail GP, Rusell Coutts; el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; el CEO del equipo español de Sail GP (del Team Los Gallos), Antonio Alquézar y la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, que ha ejercido de anfitriona.

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¿Cuándo se celebrará la regata?

La competición tendrá lugar en el campo de regatas de la Marina de València los días 5 y 6 del próximo mes de septiembre. Se trata de la primera vez que SailGP se celebra en nuestra ciudad, que es la única parada en España del circuito 2026.

La alcaldesa Catalá ha puesto en valor las características de València como sede ideal de esta competición, “por infraestructuras, capacidad hotelera y organizativa, instituciones públicas y privadas que apoyan, experiencia en eventos de primer nivel, especialmente en el ámbito de la vela”, ha subrayado. “Tenemos el mejor campo de regatas y un litoral que ofrece unas condiciones náuticas excepcionales, y tenemos unas instalaciones en La Marina, que será el corazón de esta competición, perfectamente preparadas para acoger a los equipos y al público”, ha asegurado la alcaldesa. De hecho, València “es una ciudad gran anfitriona de grandes competiciones deportivas internacionales: hemos sido sede de la Copa del América –ha recordado Catalá- y seguimos acogiendo competiciones de referencia como las 52 Super Series”.

Catamaranes a 100 kilómetros por hora

SailGP es un campeonato internacional de vela de alta velocidad. Consiste en una serie de regatas de alta velocidad y alta tecnología, que combina tecnología punta, sedes emblemáticas en todo el mundo, atletas de élite y velocidades récord sobre el agua. Fue fundado en el año 2018 por Russell Coutts y Larry Ellison con el objetivo expreso de “redefinir el futuro de este deporte”.

Es la primera vez que SailGP se celebra en Valencia, que es la única parada en España del circuito 2026

Diferentes equipos rivales (de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Brasil, Italia, Canadá, Francia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia y España) se enfrentan en lugares emblemáticos de todo el mundo en carreras cortas e intensas por un premio total de 12,8 millones de dólares. Todos ellos compiten con barcos idénticos, catamaranes F50, los cuales pueden navegar a una velocidad de hasta 100 km/h y pueden superar en hasta cuatro veces la velocidad del viento.

El calendario del SailGP

El campeonato 2026 se disputa en 13 destinos. Arrancó el pasado mes de enero en la ciudad de Perth (Australia), y ya ha celebrado otros dos encuentros, en Auckland (Nueva Zelanda) los días 14 y 15 de febrero; y en Sydney (Australia), los días 28 febrero y 1 marzo. Las próximas citas serán en Río de Janeiro (Brasil, 11-12 abril), Bermudas (Territorio británico de ultramar, 9-10 mayo), Nueva York (Estados Unidos de América, 30-31 mayo), Halifax (Canadá, 20-21 junio), Portsmouth (Reino Unido, 25-26 julio), Sassnitz (Alemania, 22-23 agosto), València (España, 5-6 septiembre), Ginebra (Suiza, 19-20 septiembre), Dubai (Emiratos Árabes Unidos, 21-22 noviembre) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, donde concluirá los días 28 y 29 de noviembre).

La SailGP cree que la inclusión de Valencia elevará la competición “a otro nivel”

Tal como han explicado los organizadores de la prueba, el Campeonato se decide al final de la temporada. Tras todo un año de competición en el que los participantes van acumulando puntos, los tres mejores se enfrentarán en la gran final en una competición en la que se decidirá quién se hace con el trofeo de la temporada SailGP y con el premio de metálico.

El consejero delegado de la Rolex SailGP, Rusell Coutts, valoró la llegada de la competición a Valencia, que acogerá las regatas el 5 y el 6 de septiembre y reemplaza a Cádiz como sede española, y destacó que su presencia en el calendario “elevará la competición a otro nivel”.

“Valencia es el tipo de ciudad que buscábamos, una ciudad de clase mundial en la que SailGP encajará a la perfección y que, además, elevará a esta competición a otro nivel”, destacó Coutts en la presentación oficial del evento celebrada este lunes en el edificio 'Veles e Vents' de La Marina de la capital valenciana.

El equipo español

La participación de España en el campeonato corre a cargo de equipo “Los gallos SailGP”, que, liderado por la pareja formada por el piloto Diego Botín y wing trimmer Florian Trittel, ostenta el récord de ser el team más joven en competir en SailGP hasta la fecha, tras hacer su debut en competición en la Temporada 2. Han sido campeones de la cuarta temporada de SailGP, y cuentan con grandes talentos de la vela, como el controlador de vuelo Joel Rodríguez, el táctico y grinder Joan Cardona, la estratega Nicole van der Velden y el grinder Bernardo Freitas.