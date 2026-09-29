Más de 250 caballos se darán cita en el Parque del Alamillo en la XVI Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla

eldesmarque.com 29 SEP 2026 - 13:25h.

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte patrocina una nueva edición de esta cita internacional, que contará con 14 competiciones del 1 al 4 de octubre

El programa incluye pruebas internacionales de Concurso Completo de Equitación, la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes, concursos morfológicos y pruebas de selección de reproductores

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El Parque del Alamillo de Sevilla será escenario, del 1 al 4 de octubre, de la XVI Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, una de las principales citas nacionales vinculadas al caballo y al deporte ecuestre, y que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía.

La Gran Semana Anglo-árabe combina durante cuatro jornadas competición deportiva, actividad ganadera, formación y propuestas de ocio en un entorno natural integrado en la ciudad de Sevilla. El evento prevé la participación de más de 250 caballos y contempla un total de 14 competiciones, además de jornadas formativas, actividades para el público y propuestas relacionadas con el sector equino.

Entre las principales pruebas deportivas del programa destacan los Concursos Internacionales de Concurso Completo de Equitación (CCE), disciplina que combina doma, cross y salto, así como la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes de Concurso Completo de Equitación. El programa contempla las pruebas de doma de CCE durante las jornadas del jueves y viernes, las pruebas de salto y, el sábado, el cross country en el propio Parque del Alamillo.

El apartado ganadero tendrá también un papel destacado con el Concurso Morfológico Nacional de la raza Anglo-árabe y las pruebas de selección de Reproductores Anglo-árabes, dirigidas a potros y potras de tres años. El viernes se celebrarán asimismo las pruebas de salto en libertad para potros de dos y tres años, completando un programa destinado tanto a la competición como a la promoción y selección de ejemplares de la raza.

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La programación incorpora además el Trofeo Campeón de Campeones de Doma Vaquera, en el que ocho campeones de España competirán por un título cuya elección corresponde al público. La jornada del sábado incluirá también el Concurso Groom de Oro, una exhibición y venta amistosa de ejemplares Anglo-árabes seleccionados y diferentes actividades relacionadas con la doma clásica, la doma vaquera, la cría y el deporte.

Junto a la competición, la Gran Semana Anglo-árabe desarrollará un programa de jornadas formativas y actividades técnicas, con cursos dirigidos a ganaderos y jinetes y conferencias vinculadas al sector equino. El jueves, por ejemplo, se abordarán cuestiones como los métodos de selección, contrastación y comercialización en la cría de caballos en Francia, así como las conclusiones prácticas para jinetes y ganaderos de la experiencia en dos disciplinas olímpicas.

La celebración de esta nueva edición vuelve a poner de relieve la estrecha vinculación de Andalucía con la cría y el deporte ecuestre. El Parque del Alamillo, con sus 120 hectáreas de bosque mediterráneo a orillas del Guadalquivir, volverá a convertirse durante estos días en un espacio de encuentro entre deporte, naturaleza, tradición ganadera y ocio, con acceso abierto al público.