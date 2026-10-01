La 6ª Liga Edúcate en el Deporte se pone en marcha con la apertura de las inscripciones

eldesmarque.com 01 OCT 2026 - 11:41h.

La Liga LED es una competición deportiva no oficial federada entre equipos de centros educativos, clubes y entidades de toda Andalucía

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acogerán del 3 al 5 de mayo de 2027 la Fase Final de la competición

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La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía ha abierto este jueves 1 de octubre hasta el 15 de noviembre el proceso de inscripción para poder participar en la sexta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (LED), competición deportiva no oficial federada entre equipos de centros educativos, clubes y entidades de toda Andalucía.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha mostrado su satisfacción por “la celebración de esta nueva edición de la Liga LED, porque estamos hablando de un programa que pretende evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animar a que niños y jóvenes en edad escolar realicen deporte y cualquier forma de ejercicio físico de manera habitual, e incorporarlo a su rutina hasta la edad adulta, además de fomentar hábitos saludables y valores deportivos”.

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Del Pozo ha señalado también que la Fase Final de la competición “se volverá a disputar en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, lo que me llena de orgullo, al ser una instalación pública de la Junta que da un servicio deportivo excelente a la ciudad y que lleva el nombre de una persona, un compañero, que tanto hizo por el deporte andaluz y español y que desgraciadamente se nos fue muy pronto”.

La Liga Edúcate en el Deporte es un programa deportivo de competición entre equipos de centros educativos, clubes y secciones deportivas, AMPAS y otras entidades con personalidad jurídica, que desarrolla la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby. Está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2015 y 2016 (categoría alevín).

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Las inscripciones, que tienen carácter gratuito, se podrán realizar del 1 de octubre al 15 de noviembre para las modalidades de baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala; y del 12 de enero al 7 de febrero de 2027 para la competición de rugby.

Tres fases de competición

La competición se divide en tres fases. La primera de ellas es una fase provincial, que se celebrará para todas las modalidades excepto el rugby, entre el 15 y el 27 de enero de 2027. Una Fase Semifinal para todas las modalidades, que se desarrollará en dos jornadas, en Sevilla para la zona occidental, el 6 de marzo; y en Granada para la zona oriental, el 13 de marzo. Y finalmente, la Fase Final en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, del 3 al 5 de mayo.

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Para más información sobre reglamento general y técnico de la competición se puede consultar la página web oficial del evento: https://ligaled.deportedeandalucia.com/.