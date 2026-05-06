La Liga LED se consolida en el calendario andaluz de eventos deportivos a nivel escolar

Redacción ElDesmarque 06 MAY 2026 - 16:08h.

Un total de 680 deportistas, entre alumnos y técnicos, han participado

Ha sido en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga en la quinta edición de la competició

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La secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, ha asistido hoy en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, a la última jornada y la ceremonia de clausura y entrega de trofeos de la Fase Final de la quinta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (Liga LED), que ha finalizado en la instalación deportiva malagueña, y en la que han participado un total de 680 deportistas, entre alumnos y técnicos.

Isabel Sánchez ha destacado que la Liga LED “es un evento con mucho trabajo detrás y que se ha consolidado en el calendario andaluz de eventos deportivos a nivel escolar, porque desde que empieza la temporada existe un gran interés por formar parte e inscribirse en este programa, como lo demuestra la alta participación, que cada año aumenta de manera progresiva”.

Para la secretaria general para el Deporte, “es muy importante el fomentar la práctica deportiva entre los escolares andaluces, por lo que el deporte significa en cuanto a valores y por lo necesario que es para formar a mejores personas y ganar calidad de vida, especialmente por los beneficios que tiene para la salud y el bienestar personal”.

Los niños y niñas que estos días han participado en la Liga LED en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda han competido, pero también han compartido momentos, se han relacionado, conocido amigos, y han podido disfrutar de un evento que recordarán cuando sean mayores.

La Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, instalación pública gestionada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, ha acogido la Fase Final de la quinta edición de la Liga LED, evento organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Los vencedores en las distintas modalidades han sido el Colegio Virgen del Mar, en voleibol; El Toyo A, en baloncesto femenino; El Toyo, en baloncesto mixto; Club Balonmano Carboneras A, en balonmano femenino; Club Córdoba Balonmano A, en balonmano mixto; CD Roquetas de Mar A, en fútbol femenino; Colegio Lux Mundi, en fútbol mixto; Escoriones Armilla, en rugby femenino; y Santo Domingo Savio, en rugby mixto.

Además, en la Fase Final de esta edición, como novedad, ha habido dos deportes invitados, waterpolo y hockey sala, cuya competición se celebró ayer durante todo el día, y que deparó las victorias del CW Algeciras y CD Málaga Carranque, respectivamente.

Además del aspecto meramente deportivo, también se desarrollaron durante estos días distintas masterclass y exhibiciones, con deportistas de la talla del campeón del mundo de ultraman, el onubense Juan Bautista Castilla ‘Chamba’; el biker malagueño campeón del mundo, Rubén Alcántara; los jugadores de baloncesto, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas; la jugadora de rugby, Laura Delgado ‘Bimba’; el ex jugador internacional de voleibol y actualmente entrenador, el sevillano Israel Rodríguez; el youtuber Delantero09, Jesús Rincón; las jugadoras de balonmano Estitxu Berasategui y Mercedes Castellanos, del Málaga Costa del Sol. También tuvo lugar una exhibición de fútbol freestyle, a cargo de Javi y Paloma Freestyle; y una actividad de risoterapia, con Antonio Reina Chamorro.

Y al igual que en la edición anterior, los escolares también pudieron disfrutar de actividades como tiro con arco, spikeball, el matar, fútbol, balonmano y baloncesto de precisión, voleibol sentado, chase tag y ultimate frisbee, unihockey, jugando al atletismo y pickleball; entre otras.

Sánchez estuvo acompañada en el acto por el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Rosas; el director general de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; así como por representantes de las federaciones deportivas andaluzas implicadas en el evento, Raúl Romero, gerente de la Federación Andaluza de Balonmano; Felisa Ruíz, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Voleibol y delegada en Málaga; Ricardo Bandrés, delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto; el delegado territorial de Fútbol Sala de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Ángel Guerrero; y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Rugby, Antonio Buzón.