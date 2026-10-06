Andalucía será la comunidad más representada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar

Redacción ElDesmarque 06 OCT 2026 - 10:59h.

Patricia del Pozo destaca que “los andaluces suponen el 25% de los convocados por el Comité Olímpico Español para la competición”

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Once deportistas andaluces -siete mujeres y cuatro hombres- integrarán el equipo español en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en la capital de Senegal, Dakar, del próximo 31 de octubre al 13 de noviembre, lo que supone la cifra de participación más elevada entre las comunidades autónomas españolas que disfrutan de presencia en el equipo nacional de 44 componentes anunciado por el Comité Olímpico Español.

La representación andaluza, el 25% de la delegación española, estará integrada por las jugadoras de balonmano playa Marta Bouzo Alonso, Victoria Gómez García, Ana Jaime Sánchez y Laura Linares Heredia, el atleta Cristóbal Díaz Béjar, los arqueros Rodrigo Palomo Sánchez y Sandra Pérez Cumbreras, la regatista Olivia Sánchez Moral, la jugadora de rugby 7 Rosana Senes Gallardo, el boxeador Pablo Souto Macías y el ciclista Alejandro Wymmersch Pacheco, quienes competirán en 7 de los 25 deportes que conforman el programa competitivo de estos Juegos, la primera vez que África acoge un evento del ámbito olímpico.

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Con esta relación de once competidores, Andalucía supera en número de deportistas convocados a las comunidades de Cataluña, con 10, Comunidad Valenciana (6), País Vasco (5), Madrid (4) y Galicia (3), completando la nómina las comunidades de Aragón, Murcia, Asturias, Baleares y Extremadura, con un deportista, hasta llegar a once territorios que aportan joven talento al equipo español.

La presidenta de la Fundación Andalucía Olímpica y consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha querido felicitar por la clasificación olímpica y desear el mejor desempeño a los once andaluces y, en su conjunto, a los 44 españoles en este regreso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que debieron cancelarse en 2022 por el impacto que causó en los calendaros deportivos el cambio de los Juegos Olímpicos de Tokio, de 2020 a 2021, a causa de la pandemia de la Covid-19.

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Para Del Pozo, es “gratificante comprobar la gran proporción de andaluces con respecto al total del equipo nacional. Hemos pasado del 15% de Buenos Aires 2018 -la anterior edición- a este 25%, que confirma la relevante aportación andaluza al deporte olímpico español”.

“Es una buena noticia de futuro, que nos hacer pensar que tenemos una buena base para, cuando llegue el momento, dar relevo a la actual gran generación de deportistas andaluces, que en París 2024 batió nuestro techo histórico de presencia en los Juegos, con 43 representantes”, añadió la presidenta de Andalucía Olímpica.

El presupuesto global de la Fundación Andalucía Olímpica para dotar sus premios y ayudas se nutre de la aportación de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y ONCE, y las contribuciones de los socios institucionales Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Dos Hermanas y Ayuntamiento de La Rinconada.