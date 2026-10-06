El gaditano ‘Timón de Roche’ con Pepe Ruiz y Juan Luis Páez se cuelga el bronce continental en Croacia

Redacción ElDesmarque 06 OCT 2026 - 10:04h.

La tripulación andaluza encadena dos terceros puestos en la jornada final en Pula y termina empatada a puntos con los subcampeones

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Los andaluces Pepe Ruiz (RCN Cádiz) y Juan Luis Páez (CN Sevilla), a bordo del Timón de Roche del Real Club Náutico de Cádiz, han conseguido el tercer puesto en la Pula FD Trophy, prueba de la Copa de Europa de Flying Dutchman disputada en aguas del Adriático, en Croacia. La regata, organizada por el club náutico Vega, reunió a 40 embarcaciones de diez países.

El podio llegó después de una remontada en condiciones difíciles para los gaditanos. El viento muy flojo y la fuerte corriente complicaron las salidas durante las primeras jornadas y favorecieron a las tripulaciones más ligeras. Ruiz y Páez comenzaron con un duodécimo puesto, mejoraron con un sexto y un tercero, y afrontaron la última jornada desde la novena posición de la general.

Con algo más de viento, el Timón de Roche encontró mejores condiciones para competir. Dos terceros puestos en las pruebas finales impulsaron a la pareja andaluza hasta el bronce, empatada a puntos con los alemanes Kay-Uwe Lüdtke y Kai Schäfers, segundos clasificados y bicampeones del mundo. La victoria fue para los italianos Matteo Pincherle y Carlo Carincola.

«Nos costaba mucho arrancar con velocidad en las salidas y navegar libres. Tener que remontar cada prueba, con el nivel de los regatistas con los que luchábamos en cada cruce, parecía una quimera. Pero los recorridos eran largos y, poco a poco, íbamos encontrando nuestro sitio. La paciencia y acertar al elegir la presión y los roles de viento fueron fundamentales», explican Ruiz y Páez.

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La tripulación se muestra especialmente satisfecha por alcanzar el podio sin haber competido con el ‘Timón de Roche’ desde el Mundial de Kiel, celebrado a finales de junio, donde terminó séptima. «Entrar en el podio de una regata internacional de esta exigencia siempre alegra. Estamos muy contentos con el resultado», concluyen.