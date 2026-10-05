'Luisle' y Fischer, repiten triunfo en la Škoda Titan Desert Almería

Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 09:14h.

Tanto Luis León como Natalia reeditan la victoria en la general que lograron en 2025

La última etapa ha sido para el joven Youssef Issmaili, que logra el primer triunfo para Marruecos en la historia de Titan World Series

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Como si fuese un 'deja vu', la historia de esta Škoda Titan Desert Almería ha sido muy parecida a la del año pasado. Los vencedores de la edición de de 2026 han sido los mismos que los de 2025: Natalia Fischer y Luis León Sánchez.

Y todo ello a pesar de que la carrera en sí misma no se asemejaba en nada a la de hace 12 meses. Un recorrido completamente inédito, una sede nueva en Mojácar y el pelotón más grande que jamás se haya visto en los siete años de existencia de esta prueba: 570 Titanes.

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'Luisle', eso sí, ha ganado de una forma diferente. Logró el primer día un triunfo abrumador, tras rodar en solitario durante muchos kilómetros y abrir un hueco de más de tres minutos con sus inmediatos rivales.

Desde ahí, el ciclista de GESA Sports ha peleado por estar siempre delante, pero contemporizando, sin arriesgar y dejando que fueran otros los que pelearan por la victoria de etapa. El último en lograrlo ha sido Youssef Issmaili, que ha hecho historia.

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A sus 24 años, Issmaili ha logrado el primer triunfo de la historia para un corredor marroquí en las Titan World Series. Algo de especial relevancia, teniendo en cuenta que estas carreras nacieron, precisamente, en Marruecos, hace más de dos décadas.

El ciclista, que representa a la Federación de Ciclismo Marroquí, está afincado en Madrid desde hace dos años y no ha parado de crecer en sus cuatro participaciones en Titan Desert. En esta Škoda Titan Desert Almería había peleado por cada triunfo de etapa, siempre con los de delante. El botín para él ha sido de una etapa y un increíble quinto puesto en la general.

El pódium final ha estado formado por 'Luisle', el cordobés Miguel Muñoz y el portugués Bruno Rosa.

A diferencia de 'Luisle', para Fischer el guion ha sido prácticamente calcado al de 2025. Victoria y liderato en la primera etapa para gestar una ventaja que no ha dejado de crecer cada día. Finalmente, pleno de triunfos para la de Extremadura - Ecopilas y un triunfo incontestable en la general.

Y eso que su principal rival era uno de los baluartes de las Titan World Series: Tessa Kortekaas. La corredora más laureada de la historia de estas pruebas no ha podido con Fischer, aunque ha logrado un meritorio segundo puesto. El pódium lo ha completado la andaluza María Esther Maqueda.

“Mi objetivo es ganar en Marruecos". "Se lo dedico a mi país y a toda la gente que está allí. Quería ganar y lo he intentado cada día. Ayer quedé segundo y hoy, por fin, he podido hacerlo. Ahora mi objetivo es un triunfo en Marruecos", explicó Issmaili.

“Es muy especial ganar aquí". "Correr en Almería es correr en casa. Yo soy de aquí y la Škoda Titan Desert Almería me permite competir junto a mi familia. He tenido muchos éxitos este año, pero ganar aquí es muy especial", comentó Ficher.