El Andalucía Desafío Doñana corona a Adrián Martínez y María Alzaga en su decimosexta edición

eldesmarque.com 19 OCT 2026 - 11:31h.

Victoria en el Nacional de Larga Distancia de Triatlón para Diego Méntrida

Helene Alberdi y a Jorge Serra y María José García en el de Aquabike

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El Andalucía Desafío Doñana ha celebrado hoy su decimosexta edición en Matalascañas, en el término municipal de Almonte (Huelva), en una jornada que ha reunido a más de 300 triatletas y que ha tenido como principal novedad la celebración conjunta de los Campeonatos de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike, junto con la prueba andaluza de Media Distancia, puntuable para el Ranking Nacional de esta modalidad.

La competición ha vuelto a convertir la costa de Matalascañas y el entorno de Doñana en escenario de una exigente jornada de triatlón, en la que los participantes han afrontado diferentes recorridos en función de la modalidad elegida. La incorporación de los dos campeonatos nacionales ha reforzado la dimensión deportiva de una cita consolidada en el calendario andaluz y nacional.

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Durante la jornada han estado presentes la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; el alcalde de Almonte, Francisco Bella; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almonte, Judith Viejo.

En la prueba masculina del Andalucía Desafío Doñana la victoria ha sido para el madrileño Adrián Martínez, que entró en meta con un tiempo de 03:40:45; el segundo clasificado fue el ganador de la pasada edición, Emilio Pizón, con 03:40:58; y tercer clasificado en el podio Damián Martínez, que ha finalizado la competición en 03:51:17.

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En mujeres, la ganadora ha sido la gallega María Alzaga, con un tiempo de 03:59:06. En segunda posición se ha clasificado María Vilas, con 04:03:29; mientras que el podo lo ha completado Esther Córdoba, con un tiempo en la línea de meta de 04:41:27.

En la categoría élite masculina se ha proclamado campeón de España de Triatlón de Larga Distancia el madrileño Diego Méntrida, ganador del Desafío Doñana en 2022, que realizó un tiempo de 05:30:02; seguido de Pello Osoro, con 05:32:12; y tercer clasificado, Sergio López, que cruzó la línea de meta en 05:35:48.

En la categoría élite femenina, se ha proclamado campeona de España de Larga Distancia la bilbaína Helene Alberdi, con un registro de 06:08:46. La segunda posición ha sido para Georgina Cánovas, con 06:17:37; mientras que completó el podio con un tiempo de 06:17:46, Anna Noguera.

Por su parte, en el Campeonato de España de Aquabike los tres primeros han sido Jorge Serra, Valerio Chinea y Juan Manuel Lagares, con un tiempo en la línea de meta de 03:51:30, 03:56:19 y 03:57:51, respectivamente; y las tres primeras María José García, Paula Blanco y Alba Pérez, que concluyeron la prueba con 04:37:24, 04:38:34 y 04:51:08, respectivamente, en la meta.

La jornada comenzó con el segmento de natación en la playa de Torre de la Higuera. Posteriormente, los participantes afrontaron el recorrido ciclista por carretera entre Matalascañas y Mazagón, antes de completar, en las modalidades que lo contemplaban, el segmento de carrera a pie por la playa de Matalascañas y el entorno dunar de Doñana.

La celebración conjunta de las tres pruebas ha reforzado el atractivo de esta edición, que ha reunido en un mismo escenario a deportistas de distintas especialidades y niveles competitivos y, además, un reconocimiento a la capacidad organizativa del evento y a su proyección dentro del calendario nacional.

El Andalucía Desafío Doñana ha mantenido también su compromiso con la protección del medioambiente, una cuestión especialmente relevante por el entorno natural en el que se desarrolla parte de la competición. La organización ha realizado, en ese sentido, actuaciones dirigidas a la gestión de residuos, la limpieza y la sensibilización de los participantes sobre la necesidad de respetar este espacio protegido.

El XVI Andalucía Desafío Doñana ha estado organizado conjuntamente por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, la Federación Española de Triatlón y la Federación Andaluza de Triatlón, y la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de Huelva.

Con esta edición, el Andalucía Desafío Doñana refuerza su presencia en el calendario deportivo nacional y consolida su identidad como una competición que combina la exigencia del triatlón de resistencia con el valor natural y paisajístico de Doñana y la costa de Huelva.