Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 12:36h.

El croata recuerda su experiencia con José Antonio Reyes

La advertencia de Ivan Rakitic al Betis: "A ver si aguantan, que es muy difícil"

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Ivan Rakitic, excapitán del Sevilla, concedió una interesante charla este sábado durante el XX Encuentro de Peñas Sevillistas y, entre otros muchos temas, recordó lo vivido tras la derrota blanquirroja en el EuroDerbi ante el Betis: "No lo he contado antes, el vestuario era una bomba".

El croata recuerda que, tras la derrota, entró en el vestuario y había "muchos llorando". Uno de lo más afectados era José Antonio Reyes, que le preguntaba al croata cómo habían podido perder ante el Betis. El ex del Schalke cuenta que él estaba tranquilo y que le decía al malogrado futbolista. "No pasa nada, vas a ir allí y vas a ser el mejor. Vamos a ir allí a pintarles la cara".

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"Vamos a pasar, vamos a tener unos días malos, nos lo merecemos, pero era un partido para ganar 7-2. Era una sensación de seguridad, que vamos a ir allí y les vamos a pintar la cara. El grupo estaba muy unido. Igual necesitábamos una buena hostia para espabilar y pasarles por encima", recordaba antes de insistir que "aquello no fue normal. Para mí era claro que, cuando entramos en el vestuario, era una bomba increíble. Era importante levantarnos y al final lo que hicimos José lo sabemos, lo de Beto es historia. Hicimos lo que teníamos que hacer, enseñar quién manda en la ciudad".

El recuerdo de Ivan Rakitic al hablar sobre José Antonio Reyes

"Él era tan bueno que quería estar bien con todos. Era un tío que solo necesitabas motivar, si él de verdad hubiese apretado, habría jugado 500 partidos en el Real Madrid. Él quería estar en casa, por eso a mí en eso momento, ante el Betis, sabía cómo estaba Jose. Él era único", decía sobre el exjugador.

Muy emocionado, Rakitic decía que "es una de las personas más especiales que he conocido en el fútbol, era único, me cuesta hablar de él, pero él se lo merece, es uno de los más grandes de la historia del Sevilla FC".