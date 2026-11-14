Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 11:17h.

Rubén Vargas, Vlachodimos y Robbie Ure, sin minutos en el primer asalto

Todos los minutos que acumulan los internacionales del Betis antes de El Gran Derbi

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El parón condiciona (y mucho) el trabajo de Luis García Plaza. El técnico del Sevilla comienza a preparar el derbi ante el Betis con unas sesiones llenas de jóvenes como Marc Scuri y no pierde ojo a lo que sus internacionales hacen con sus respectivas selecciones, con miedo a cualquier impedimento físico que pueda condicionar sus planes en LALIGA. De momento, pocos minutos y pocos sustos en Nervión.

Porque a pesar de tener un buen número de internacionales, por una razón u otra, el protagonismo sevillista en las jornadas de selecciones es mínimo y García Plaza, al menos en términos físicos, toma algo de aire.

Gabriel Suazo y Lucas Stassin suman minutos a los de Nico Guillén

Los tres únicos jugadores del Sevilla que han jugado con sus selecciones hasta ahora han sido Nico Guillén, Gabriel Suazo y Lucas Stassin, siendo el joven mediocampista y el chileno los que han disputado más minutos.

El primero, con España sub 19, disputó 90' ante Islandia (2-2) y este sábado podría sumar algunos minutos más ante Gales. Tras perderse la última concentración por una desafortunada lesión, el chico es indiscutible y aunque no parece titular para el derbi, sí podría entrar en convocatoria.

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Gabriel Suazo, como de costumbre, sumó los 90' con Chile en la derrota ante Colombia. Tras la cita, el capitán del Sevilla reconocía que "no estuve preciso en la segunda parte y nosotros como equipo, pero es parte del fútbol". "Más allá de esas imprecisiones, jugamos al máximo hasta el minuto final, con mucha humedad, la piernas no responden y ahí está el corazón, dejamos todo, por más que sea un amistoso", decía.

El que sí brilló fue Lucas Stassin. El atacante del Sevilla disputó 80' con Bélgica sub 21, dio dos asistencias y mandó un balón a la madera, convirtiéndos en el futbolista más peligroso de su equipo durante toda la cita.

Vlachodimos, Rubén Vargas y Robbie Ure, sin minutos

Diferentes circunstancias vivieron tres de los hombres más importantes en este Sevilla con sus selecciones. Ni Odysseas Vlachodimos (suplente en la derrota ante Holanda por siete goles), ni Rubén Vargas (que se incorporó más tarde a Suiza), ni Robbie Ure (descartado) tuvieron minutos con sus respectivos equipos y guardan energías de cara a la segunda ronda de partidos internacionales.

En resumidas cuentas, incluyendo a Nico Guillén, los jugadores del Sevilla suman ya 261' como internacionales, centrándose únicamente en el jóven mediocampista, Stassin y Gabriel Suazo.

El resto de partidos internacionales del Sevilla antes del derbi

Por suerte, o por desgracia, aún restan algunos encuentros más internacionales para el Sevilla, todos ellos con Luis García Plaza muy atento de cara a la vuelta a Sevilla.

14 NOV: España sub 19-Gales (Nico Guillén)

14 NOV: Georgia-Hungría (Kochorashvili)

14 NOV: Selección Vasca-Venezuela (Guridi)

16 NOV: Sudán-Senegal (Sangante)

16 NOV: Italia-Bélgica sub 21 (Stassin)

16 NOV: Suiza-Escocia (Vargas y Ure)

17 NOV: Finlandia-España sub 19 (Nico Guillén)

17 NOV: Ucrania-Georgia (Kochorashvili)

18 NOV: Chile-Colombia (Suazo)