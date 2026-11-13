Pepe Jiménez Sevilla, 13 NOV 2026 - 17:34h.

La lesión de Alfon, además de la baja de Miguel Sierra, pide apostar por Scuri... al menos en convocatoria

Miguel Sierra y lo que podría haber sido su mercado: "Muchos de la Premier le han visto en directo"

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Si hay un nombre que ha sonado, por activa y por pasiva, en las últimas horas en el Sevilla ese ha sido el de Marc Scuri. El extremo, tras firmar actuaciones de mucho mérito con el Sevilla Atlético, se ejercitó este pasado jueves con el primer equipo, una situación provocada por el éxodo de internacionales... pero que podría permitirle repetir lo de Miguel Sierra en poco más de una semana.

Porque por si muchos no lo recuerdan, es importante señalar que Miguel Sierra disputó sus primeros minutos oficiales con el Sevilla ante el Betis, en el Sánchez-Pizjuán, bajo las órdenes de Matías Almeyda. Y ahora Marc Scuri podría repetirlo.

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Sin el mencionado Miguel Sierra, con la reciente lesión de Alfon, con Chidera Ejuke sin mostrar regularidad alguna y con Rubén Vargas concentrado con Suiza, Marc Scuri tiene la oportunidad idónea durante los próximos días para convencer a Luis García Plaza y acceder, al menos, a la convocatoria ante el Betis. Si juega, repetirá lo de Miguel Sierra.

¿Quién es Marc Scuri?

La pregunta que muchos sevillistas -no habituales con el filial- se harán es de dónde ha salido el talentoso Marc Scuri. Nacido en Sabadell hace 21 años, ha desarrollado su carrera hasta ahora en el entorno del fútbol catalán, con una experiencia en Palma de Mallorca y es todo un ejemplo de superación personal. El departamento de cantera sevillista, avisado por los ojeadores que le pasan información en Catalunya, le tenía en el radar y, tras superar un periodo personal complicado que puso en jaque su carrera con la enfermedad y muerte de su madre, siendo aún muy joven, tomó impulso y dio un paso al frente para crecer en el mundo del fútbol.

Firmó a mediados de julio por dos temporadas, llegó procedente del Mollerusa tras haber pasado por los escalafones inferiores del RCD Espanyol y el RCD Mallorca, y está sorprendiendo a propios y extraños con cuatro goles en los últimos tres partidos.

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Marc Scuri, ilusionado con el reto de llegar al primer equipo

Hace días, el propio futbolista atendía a los medios oficiales de la entidad blanquirroja y comentaba que "todo lo que sea tirar hacia arriba y tener oportunidades, bienvenido será. Son situaciones que los futbolistas tenemos que controlar. Lo importante es el día a día y tener la cabeza limpia".

No sabemos si Luis García Plaza le dará, o no, la oportunidad de jugar ante el Betis, pero lo que sí parece claro es que el chico se ha encontrado con una oportunidad casi única para repetir lo que un día hizo el ahora añorado Miguel Sierra.