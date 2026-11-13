'No es sólo un juego', el último libro de Jordi Domínguez, presentado en el Sánchez-Pizjuán

eldesmarque.com Sevilla, 13 NOV 2026 - 13:36h.

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El premier Sky Bar del estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue el escenario, este pasado jueves, de la presentación del libro ‘No Solo es un Juego’, cuyo autor, el periodista deportivo Jordi Dominguez, estuvo presente en el acto acompañado del os también periodistas Ismael Medina y Jesús Gómez.

La obra, editada por Panenka, cuyo subtítulo reza “Historias fascinantes del Futbol europeo”, es un recorrido por las 55 federaciones que conforman la UEFA. Cada una de ellas es objeto de un capítulo en el libro. El autor ha ido eligiendo una historia relacionada con cada Federación o clubes que conforman la misma, con relatos de todo tipo: históricos, sociales, paisajísticos, culturales... Muchos de ellos, si escarbamos un poco, directamente desconocidos con el objetivo de dar a conocer las hazañas imprevistas, los héroes improbables, las estadísticas ocultas y las anécdotas hilarantes que demuestran que el balón solo es otra forma de explicar Europa. Un libro que, más que un libro, es un juego, con 55 cartas que invocan las mejores historias de cada una de las federaciones de la geografía UEFA.

Ante un público entregado, Jordi Domínguez que se estrena como escritor con este libro, de 325 páginas prologado por el también periodista Aitor Lagunas, con el que protagoniza el podcast de futbol internacional Atlas de Brazalete, fue desgranando algunos detalles de esta obra del sello Panenka y cerró la cita dedicando el libro a quienes así se lo pidieron. Fue una charla amena entre el autor, los presentadores y el propio público en el que se pudo de manifiesto el valor del fútbol como propagador de la cultura popular y de los valores que aportan los clubes a su tierra gracias a su vínculo con la tierra, sea cual sea su procedencia.