Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 11:06h.

Antonio Lappí y la Tercera Vía mantienen sus esperanzas hasta el final

Fede Quintero y su puja junto a Antonio Lappi: "Nuestra oferta sigue vigente"

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Aunque el transcurso de la temporada y el hecho de que el Sevilla FC no esté sufriendo como en los últimos años han calmado algo los ánimos, lo cierto es que el club sigue en venta. A menos de un mes de que se celebre la próxima Junta General de Accionistas -será el próximo 10 de diciembre-, que se espera mucho más tranquila que la que se han venido sucediendo en los últimos años, cabe detenerse a analizar el momento que vive este proceso que, más tarde o más temprano, debe culminar en un cambio en la forma de gobierno de la entidad.

La situación económica del club sigue siendo límite, este año se suman 27 millones de euros más a las cuantiosas pérdidas de la última época, los ingresos se reducen y el Sevilla camina por una estrecha senda. Sin embargo, José María del Nido Carrasco remitía una carta a los accionistas en la que incidía en su “plan estratégico a cinco años” y en sus ideas de futuro. Si bien es cierto que hasta que no se cierre la venta los actuales gestores tienen que continuar trabajando, no dejan de llamar la atención estas palabras. En la misiva, por cierto, no señala absolutamente nada sobre la construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, a pesar de que insiste habitualmente en que el proyecto sigue en marcha y debe comenzar al término de la presente temporada.

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Este martes, en el acto de entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono con los que el Sevilla FC reconoce al periodismo y al fotoperiodismo sevillano, se dieron cita en el estadio nervionense varios de los actores de la venta. Además del presidente, que acostumbra a decir que no tiene nada que ver en ese proceso al no tener un porcentaje relevante del capital, estuvieron presentes el vicepresidente José Castro, cuyo cargo se renovará en la próxima Junta, el secretario del consejo y abogado Alberto Pérez-Solano, pieza clave en las negociaciones de este proceso, así como Antonio Lappí, exconsejero y una de las cabezas visibles de la Tercera Vía junto a Fede Quintero, que no solo acudió para recoger el reconocimiento por los 20 años de ElDesmarque, sino que hizo valoraciones públicas sobre el proceso de venta en las distintas emisoras de radio que emitieron desde la zona de Hospitality del Sánchez-Pizjuán.

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El papel clave de Goldman Sachs

Desde que se cerrara de forma infructuosa la negociación con Sergio Ramos, Five Eleven Capital y compañía -nunca más se supo desde la mediática rueda de prensa-, el Sevilla, de la mano de Pérez-Solano, inauguró otra vía. El club se ha puesto en manos de Goldman Sachs para filtrar a los posibles compradores. El banco norteamericano es el principal acreedor de la entidad tras la firma de dos préstamos que casi alcanzan los 180 millones de euros y tiene mucho que decir en el proceso.

En esas, y según indicó este miércoles Radio Sevilla, el papel de Antonio Lappí y la Tercera Vía vuelve a tener protagonismo. La oferta que presentó el año pasado sigue vigente y solo fue rechazada oficialmente por José María del Nido Benavente, el máximo accionista a título individual. Eso sí, el empresario sevillano mantiene la esperanza de entrar en la short list de Goldman Sachs, ya que entiende que la oferta presentada que valora al club en 320 millones de euros es justa y que las nuevas propuestas que lleguen de la mano de la firma estadounidense serán por un montante igual o parecido. Desde el lado de los máximos accionistas dudan de su capacidad económica y creen que lo más factible es aceptar una oferta del extranjero, pero él no da ni un paso atrás. Lo que tenga que pasar, en todo caso, no será antes de que acabe la presente temporada.