Basilio García Sevilla, 09 NOV 2026 - 18:00h.

El Real Betis convocó la suya la pasada semana justo en el mismo día

El abrazo de Del Nido Benavente y Pérez Solano antes del Sevilla-Barcelona

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Una de las citas más esperadas cada final de año en el Sevilla FC es la Junta General de Accionistas. El órgano soberano de la sociedad anónima deportiva que en años anteriores ha supuesto la escenificación de la guerra accionarial y que, para este 2026, se presenta en una versión más descafeinada, al haberse relajado ese enfrentamiento entre los grandes bloques de accionistas.

Con todo, la asamblea de los accionistas del Sevilla FC ha sido convocada el próximo 10 de diciembre, jueves, a las 18.00 horas, y se celebrará, como es habitual, en los salones del Hotel Los Lebreros, muy cerca del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Se da una curiosa circunstancia, y es que la pasada semana el eterno rival, el Real Betis Balompié, convocó su Junta General de Accionistas también para ese día, aunque en su caso se celebrará en el Hotel Barceló Renacimiento, también cerca del Estadio de La Cartuja donde está jugando en estos momentos el equipo verdiblanco.

El orden del día será el siguiente:

Primero. - Informe sobre la gestión social y deportiva de la temporada 2025/2026.

Segundo. - Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión con el Estado de Información no Financiera del ejercicio concluido el 30 de junio de 2026.

Tercero. - Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2026

Cuarto. - Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2026

Quinto. - Informe de la previsión de resultados del ejercicio correspondiente a la temporada en curso.

Sexto. - Nombramiento de consejero de D. José Castro Carmona.

Séptimo. - Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo. - Ruegos y preguntas.

La escenificación de la paz entre accionistas

Será la primera Junta que se celebre desde que los grandes grupos de accionistas se pusieran de acuerdo, algo que sucedió la pasada primavera en el marco de las negociaciones con Sergio Ramos y su grupo para vender la mayoría accionarial. Hasta entonces, la lucha había sido descarnada, pero ante la inminencia de una venta que el tiempo ha demostrado que no es tal, José María del Nido Benavente y las familias de grandes accionistas se han unido para negociar en bloque con los distintos ofertantes.

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De hecho, la celebrada el pasado mes de enero, correspondiente al ejercicio 2024/25, escenificó que esa pelea que traspasó las fronteras sevillanas ya se había relajado bastante, con un trato más cordial entre los distintos frentes y el reconocimiento de Del Nido Benavente de que su aspiración de volver a la presidencia era poco menos que imposible ante la nueva situación de las mayorías accionariales. Las protestas han amainado en los últimos meses, coincidiendo además con el buen arranque de temporada del equipo que hace olvidar el sufrimiento del pasado ejercicio.

La presencia o no del expresidente y, sobre todo, el estado de las cuentas anuales del club -que vuelven a arrojar unas pérdidas de más de 27 millones de euros- serán los platos fuertes de un cónclave que se celebrará en la segunda semana del último mes del año, y que ha sido convocado este lunes, un mes antes de su celebración, tal y como dicta la Ley de Sociedades de Capital. El futuro del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la presentación de los nuevos miembros del consejo y la reelección de José Castro Carmona como consjero también serán objeto de debate.