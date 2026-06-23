Basilio García Sevilla, 23 JUN 2026 - 17:59h.

La plataforma de pequeños accionistas, muy críticos con las familias propietarias del club

La significancia del acuerdo entre Del Nido Benavente y el Sevilla

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El sevillismo se ha desayunado este martes con la noticia de que los grandes accionistas del club habían llegado a un acuerdo para desjudicializar al Sevilla FC. Por sí misma es una buena noticia, pero sorprende que llegue para facilitar la venta de la propiedad después de tantos años en los que ha torpedeado la marcha del club.

Una de las asociaciones más críticas con las familias que ostentan la gobernanza del Sevilla ha sido Accionistas Unidos, voz de un buen porcentaje de los pequeños accionistas que lleva años denunciando lo que sucede en torno a los grandes paquetes accionariales, tratando de evitar que sea capital extranjero el que acabe comandando la entidad. A estas alturas, parece difícil, pese a la respuesta de los miles de sevillistas que asistieron a la manifestación del pasado jueves, convocada por esta agrupación junto a Biris Norte y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando.

Este martes, ha utilizado las redes sociales para denunciar lo sucedido en las últimas horas. Tras acuñar la denominación del “pacto por la pasta” para referirse al suscrito a finales de noviembre de 2019, y que tantos dolores de cabeza ha dado a la entidad, ahora se refieren a un nuevo “pacto por la venta”.

“¡No estorben! ¡Den un paso al lado, dimitan, y dejen a esta centenaria institución en manos del sevillismo!”, piden desde un breve pero duro comunicado a través de las redes sociales. El Sevilla sigue viviendo momentos cruciales.

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El comunicado de AUSFC

2019. El PACTO x la PASTA.

2026. EL PACTO x la VENTA del SFC.

Entre medio, las familias mayoritarias de la SAD, han permitido durante más de un lustro, que el club se desangre deportiva y económicamente, que la institución quede PARALIZADA en los juzgados, y que hayan puesto en riego la supervivencia del Sevilla FC.

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Solo el SEVILLISMO, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, y lo volvió a manifestar, alto, claro y masivamente, el pasado 18 de junio.

¡No estorben!

¡Den un paso al lado, dimitan, y dejen a esta centenaria institución en manos del sevillismo!