Basilio García Sevilla, 23 OCT 2026 - 18:38h.

La revolución en el accionariado valencianista se produce en pleno proceso de venta del nervionense

Peter Lim y Kiat Lim venden casi la mitad de sus acciones del Valencia CF a Pitchwise, socios de KKR

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El proceso de venta del Sevilla FC no se ha frenado, pero sí que ha desaparecido prácticamente de forma radical de la primera plana de los medios de comunicación. Una vez cerrada, clausurada, sellada y tirada a la basura la negociación con Sergio Ramos, en la que hubo luz y taquígrafos, los grandes paquetes accionariales tomaron una nueva estrategia mucho más discreta.

De hecho, desde aquel convulso inicio de junio no se han conocido más movimientos que la encomienda a Goldman Sachs para buscar un inversor, haciendo de primer filtro. El banco norteamericano es el gran acreedor de la entidad, al haber concedido desde marzo de 2024 dos préstamos por un valor total de 178 millones de euros. Además, en las últimas fechas Cope Sevilla informó sobre el interés de la compañía en financiar la construcción del nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque las fuentes del club consultadas por este medio no han confirmado que se estudie esa posibilidad.

Mientras tanto, se ha producido este viernes un importante movimiento en el Valencia CF, un club que camina de forma paralela al Sevilla en los últimos tiempos, aunque con salvedades. Meriton Holding, la firma propiedad de Peter Lim, ha vendido el 42% de sus acciones a Pitchwise Holdings, pagando una cantidad estimada en 350 millones de euros y aportando 100 ‘kilos’ más como inyección para las arcas del club. La entidad valencianista ha sido valorada en 1.250 millones de euros. Se trata de un consorcio de nueva creación que con conexiones con KKR (Kohlberg Kravis Roberts) y Penner Sports Group. Dicho esto, la mayoría accionarial seguirá estando en Singapur, quién sabe por cuanto tiempo.

Aunque en un principio se especuló con que Goldman Sachs podría tener un papel de intermediario en la negociación, ElDesmarque ha podido confirmar de fuentes cercanas a la operación que no es así, y que los nuevos inversores han negociado directamente con los Lim. En Mestalla están francamente contentos con las posibilidades que se le abren tras esta negociación y, de hecho, Kiat Lim afirma que competirán "de forma constante en Europa".

Paralelismo con el Sevilla

Cabe recordar que la familia singapurense se hizo con el Valencia en 2014, en una complejísima operación financiara que tuvieron que aprobar los 22 patronos de la Fundación del Valencia CF, representantes de la sociedad civil valenciana, el club y las administraciones públicas, en una etapa en la que el presidente era Amadeo Salvo. Es decir, el club che ya pasó hace más de una década por el paso de la llegada de un inversor extranjero, con todo lo que ello ha conllevado en los últimos años.

Mientras tanto, el papel de Goldman Sachs en los dos clubes es similar, si bien no ha tenido relación directa con este movimiento en el accionariado che. El Sevilla tiene suscrito el acuerdo reseñado con Goldman Sachs y la firma norteamericana también ha financiado a numerosos clubes como el Real Betis Balompié, el FC Barcelona o el propio Valencia. De hecho, la relación entre los che y el banco norteamericano se puede considerar muy parecida a la que existe en Nervión, más allá de los últimos acontecimientos.

El Valencia suscribió en noviembre de 2024 una reestructuración para el fortalecimiento de su estructura de capital. Palabrerío técnico que viene a decir que pidió a Goldman Sachs una línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros y un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros. En total, 186 millones de euros, aproximadamente la misma cantidad con la que se ha refinanciado al Sevilla.

Pero hay más, y es que Lim sí llegó a un acuerdo con Goldman Sachs para la financiación del Nou Mestalla en junio de 2025, por un valor total de 322 millones de euros, que se devolverán mediante la emisión de bonos por un importe de 237 millones de euros, a devolver en 28 años, y un préstamo a cinco años por 85 ‘kilos’, que se reembolsará mediante la venta de los terrenos del viejo Mestalla. Está previsto que el recinto se inaugure para la temporada 2027/28.

Las diferencias con el Valencia

No obstante, al igual que hay paralelismos entre los clubes, también hay diferencias. Y también en la relación con Goldman Sachs. Por un lado, la práctica totalidad del Valencia (92%) era hasta este viernes de un único propietario -Peter Lim- que, de hecho, se queda con el paquete mayoritario de la entidad. En lenguaje coloquial, va 'un paso por delante' en la realidad contemporánea de la mayoría de los clubes. En el Sevilla no existe un solo paquete mayoritario, aunque sí acuerdos de gobernanza -el famoso 'pacto por la pasta'- y el compromiso de los máximos accionistas para vender de forma conjunta aproximadamente el 85% del capital social de la entidad, por el que esperan recibir una cantidad superior a los 300 millones de euros.

Además, esta mayoría, exceptuando el ‘paquete americano’ que supone sobre un 15%, está representada no solo por capital español, sino sevillano y sevillista. Las familias Del Nido, Castro, Guijarro, Carrión y Alés, más otros nombres de menos peso a nivel de porcentaje como Gómez Miñán o Lappí. Sin embargo, el clima de confrontación de la afición contra el consejo es similar en un lugar o en otro, sin importar el origen de los que mandan.

En el Sevilla, además, el asunto del nuevo estadio sigue cogido con alfileres aunque en el club trabajan con el horizonte en 2027 para comenzar los trabajos y, de hecho, es un asunto que se encuentra entre las conversaciones con los posibles ofertantes. Son muchas las aristas que se presuponen y la gran mayoría de los sevillistas son escépticos con que esto suceda, a corto o largo plazo.

Sea como fuera, un club histórico como el Valencia, con tantos paralelismos con el Sevilla, ya ha encontrado el grupo inversor que buscaba para mejorar la realidad de la entidad de forma inmediata. Al Valencia ya le han cortado las barbas, ¿pondrá el Sevilla las suyas a remojar?