Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 14:14h.

Fede Quintero insistió en que ellos "respetan" al máximo la decisión del Sevilla

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Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, atendió a los micrófonos de COPE Sevilla -tras recoger el galardón concedido por el Sevilla a este medio este martes en los Premios Blázquez- y, como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por su oferta para adquirir la entidad blanquirroja: "Sigue vigente, nosotros no nos hemos retirado".

"Sabéis que no me ha gustado hablar, que he tenido invitaciones, tengo un medio, podría hacerlo", comenzaba advirtiendo Fede Quintero antes de admitir que "como todos sabéis, nosotros hemos hecho una oferta, firmada y enviada a todos los accionistas hace meses. Del Nido Benavente la rechazó por la misma vía en la que llegó. Se nos dio a entender que no era el momento. Nosotros hicimos la oferta por el valor que creemos".

En este sentido, Quintero indicó que es "la única oferta" que han realizado y que respetan al máximo tanto "el proceso, como la opinión y la decisión de todos los accionistas". "El proceso está abierto, sí; parece que ninguno está de acuerdo con las pretensiones legítimas de los accionistas, también. Con nosotros no estaban de acuerdo con el precio".

Aplaudiendo las últimas palabras de Antonio Lappi, en las que el empresario reconocía su deseo de llegar al club, Fede Quintero recordó que "hemos sido muy respetuosos. Somos personas que hemos estado inmersos en varias operaciones de compra-venta. El fútbol es diferente, pero sabemos lo que es un respeto a una negociación y una empresa que queremos tanto. Hemos hecho una oferta firmada por los dos y no ha sido aceptada".

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"Nuestra oferta no solo es de sevillistas, sino sevillistas preparados, de altísimo nivel. Creo que por ese plus, hemos hecho una oferta superior al valor", apuntaba antes de dar su opinión sobre la posibilidad de que el Sevilla, sin venta, vuelva a crecer. "Mi experiencia me dice que cuando tú te pones con el chip de vendedor y empiezas en negociaciones, es difícil reactivar la ilusión por retomar un proyecto. Es mi opinión. Cuando tu decisión es vender... esa es mi opinión, otras personas igual pueden reactivar su ilusión. Hablo de mi".

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Finalmente, Fede Quintero dejó claro que siguen hablando "con naturalidad" sobre la situación con accionistas del Sevilla y que su intención de llegar al club junto a Antonio Lappi sigue presente. "Aquí estamos, nosotros no nos hemos retirado de nada. No hemos roto la oferta, pero tampoco la hemos subido. Es una oferta vigente".