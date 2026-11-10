Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 14:04h.

El encargado en materia de fichajes pide paciencia para Robbie Ure y Stassin

La pelota, en el tejado de Andrés Castrín

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José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, atendió a diferentes medios de comunicación este martes tras la celebración de los Premios Blázquez, acto en el que ElDesmarque fue reconocido por sus 20 años de trabajo informando sobre la entidad blanquirroja, y repasó la actualidad sevillista punto a punto.

El encargado en materia de fichajes blanquirrojos llegaba a cada puesto de información sabiendo que, más allá del inicio vivido por la entidad, tenía diferentes temas de actualidad a tratar como el mercado invernal o la renovación atascada de Andrés Castrín.

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"Nuestra intención es que siga, se lo hemos hecho saber a sus agentes, nosotros se le trasladó una oferta competitiva, ajustada a la realidad económica del Sevilla. Creemos que es válida y esperamos su respuesta", decía José Ignacio Navarro en SFC +.

Cuestionado por el momento que atraviesa el equipo liderado por Luis García Plaza, el encargado en materia de fichajes decía que "llevamos casi un tercio de la competición, estamos dentro del objetivo marcado. Competimos los partidos, esa imagen de equipo la estamos consiguiendo. La evaluación final será a final de temporada".

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"Esto hay que seguir manteniendo el ritmo de puntos, tenemos que tener la suerte que no haya lesionados, que sigamos compitiendo. Si vamos en esa línea, se conseguirán los objetivos".

Finalmente, pidió paciencia para jugadores como Robbie Ure o Lucas Stassin, ya que "son jóvenes, Lucas viene de Segunda de Francia, está aún en la sub 21 de Bélgica, Robbie viene de una competición como la sueca, ha sido convocado por primera vez por Escocia. Debemos tener tranquilidad" y cerró su intervención poniendo toda su atención en el derbi. "Nosotros desde que pitó el partido, que estábamos jodidos con el empate ante el Alavés, nos pusimos 'modo derbi'. Es el siguiente partido, lo afrontamos como si fuese el último. Estamos en 'modo derbi' desde hace días".