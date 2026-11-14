Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 22:17h.

Tras la tragedia de Jesús de Miguel, la normalidad va volviendo y el Andorra ya ha jugado con Pau López en portería

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El Andorra volvió a competir este sábado después de unas semanas difíciles, marcadas por la tragedia de Jesús de Miguel. El equipo cayó por 2-1 ante el Almería, pero el resultado quedó en un segundo plano en una jornada para recuperar cierta normalidad. Pau López, de regreso a la portería tras además conocer la sanción a Jesús Owono, puso voz a las sensaciones de un vestuario que necesitaba volver a sentirse equipo sobre el césped.

"Volver a jugar siempre es algo que se agradece", reconoció el guardameta a ElDesmarque, que valoró la posibilidad de salir "del ruido"y de los malos momentos vividos durante las últimas semanas. "Estar otra vez en competición te da la cabeza un poco libre", explicó. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de encontrar en los partidos un espacio para seguir adelante. Para una plantilla golpeada por lo ocurrido, volver a ponerse la camiseta supone recuperar por un momento la rutina.

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Pau López es tajante respecto a Owono

Pau López destacó la respuesta de sus compañeros en Almería, pese al contexto emocional y a la derrota. A su juicio, el Andorra dio la cara y compitió a buen nivel, sin que lo ocurrido en las semanas anteriores se trasladara al rendimiento colectivo. "Creo que el equipo ha dado la cara, que ha estado bien. Creo que no se ha notado lo que pasó las semanas pasadas", señaló. El portero insistió en la necesidad de continuar creciendo y mejorar poco a poco, con la mirada puesta en el trabajo diario. El grupo busca recuperar sensaciones sin perder de vista el difícil momento que atraviesa.

La vuelta de Pau López coincide con el anuncio de la sanción de doce partidos a Owono, una decisión que le devuelve protagonismo bajo palos. Preguntado por este asunto, el guardameta evitó valorar el castigo impuesto a su compañero: "No voy a opinar". Una respuesta breve con la que prefirió mantenerse al margen de una cuestión delicada dentro del vestuario. Su mensaje se centró en mirar hacia delante después de unas semanas duras. Tampoco quiso responder al ser preguntado por el propio Owono. El Andorra regresa a la competición con una derrota, pero también con el reto de reconstruir la normalidad y seguir compitiendo mientras asimila lo ocurrido.