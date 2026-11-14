Agencia EFE 14 NOV 2026 - 17:52h.

El vídeo demuestra que ambos se han saludado con una sonrisa y con cariño

Juan Carlos Ferrero emite un comunicado por lo de Carlos Alcaraz y el yate: "Afecta "

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Con un abrazo entre ambos y la red de por medio, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se reencontraron este sábado con motivo de las Finales ATP de Turín (Italia), el mismo escenario en el que hace un año compartieron su último torneo juntos. Ferrero asistió a la ciudad del norte de Italia para asesorar al estadounidense Ben Shelton antes de que el español se incorpore a su equipo técnico a partir de la temporada 2027, casi un año después de dejar de ser el entrenador de Carlitos.

Maestro, mentor y guía, Ferrero fue la persona que percibió en Alcaraz algo distinto y especial, un talento precoz que podía llevarle a hacer algo grande en el tenis. Apostó por él cuando tenía 15 años, en 2018, y de ahí comenzó un despegue que llevó al murciano a conquistar casi todo y a romper récord tras récord.

Bajo la dirección del valenciano, Alcaraz alcanzó el 'top 100' en 2021, ganó su primer título ATP en Umag ese mismo año, conquistó su primer Masters 1000 en Miami en 2022, levantó su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2022 y llegó al número uno del mundo con 19 años. Entre muchos otros logros. Su abrupta separación, anunciada por el jugador en Instagram en diciembre de 2025, pilló por sorpresa a todo el mundo del deporte.

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"Juan Carlos es mi segundo padre"

Fue una de las relaciones entre entrenador y pupilo más importantes en el tenis español, y entre ellos hubo un vínculo más allá de lo deportivo. Ferrero ejerció como el lazarillo de Alcaraz, le guió por los entresijos de las competiciones tenísticas más importantes del circuito y le ayudó a gestionar la presión.

En marzo de 2022, Ferrero, que acompañaba a Alcaraz en el Masters 1000 de Miami, tuvo que regresar de urgencia a España debido al fallecimiento de su padre, por lo que se perdió gran parte del torneo. El murciano alcanzó la final, su primera en esta instancia, y en el box, por sorpresa, estaba su entrenador, que volvió a Estados Unidos para levantar junto a su pupilo su primer título ATP 1000.

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Éste es uno de los gestos que ejemplifica la relación que tuvieron ambos durante ocho años en los que Ferrero entrenó al tenista de El Palmar. Recorrieron el mundo juntos: entrenamientos, torneos, hoteles, viajes. El alumno dejó atrás al maestro en número de títulos de circuito en febrero de 2025.

Cuando Alcaraz conquistó en Nueva York su primer Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos de 2022, el murciano llegó a decir: "Juan Carlos es mi segundo padre". Para él, como ha aseverado en múltiples ocasiones, ha sido la persona que le hizo crecer como deportista y que le permitió materializar sus sueños de niño en realidad.

La relación deportiva terminó el 17 de diciembre de 2025. El anuncio lo hizo Alcaraz en redes sociales, cuando habló de una decisión compartida y subrayó que, si sus caminos deportivos tenían que separarse, debía ser “desde ahí arriba”, desde la cima por la que siempre habían trabajado.

Pero Ferrero respondió que le habría gustado seguir. Días después explicó que estaba dolido, aunque con la tranquilidad de haber hecho los deberes, y señaló que existían ciertos desacuerdos en temas vinculados al futuro y al contrato. Precisó que no hubo peleas durante el año y que la relación personal había sido buena.

Durante 2026, tras la separación, hubo distancia entre ambos. El técnico reconoció a mitad de año que apenas hablaban, que Alcaraz le escribió cuando ganó el Abierto de Australia el 1 de febrero, cuando venció en Doha a finales de ese mes y cuando se lesionó. Poco más. Los dos necesitaban espacio.

Ambos dejaron abierta la puerta a un posible reencuentro y se especuló mucho sobre los motivos de su cisma deportivo. Ferrer sostuvo que las rupturas siempre duelen, pero que se quedaría con lo bueno. Alcaraz reveló ayer que tenía "muchas ganas de volver a verlo" y de hablar con él.

Este sábado la atención volvió a recaer en ellos. La expectación era máxima, y el esperado reencuentro sucedió durante el entrenamiento que enfrentó a Carlos Alcaraz con Ben Shelton, el nuevo pupilo de Ferrero, con motivo de la preparación para la Copa de Maestros, que comienza este domingo.