Luis de la Fuente tiene una baja asegurada para el España-Inglaterra: el posible once en el Metropolitano

Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 08:34h.

Luis de la Fuente pierde a Grimaldo y tendrá que hacer cuatro descartes más para el España-Inglaterra

Debacle mayúsculo en la nueva 'era' de Portugal sin Cristiano Ronaldo: goleada sin el liderato asegurado

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España se despide de 2026 en casa y con un último reto de altura. La selección de Luis de la Fuente recibe este domingo a Inglaterra en el Metropolitano con el liderato del Grupo A3 de la Nations League en juego. Los dos combinados tienen asegurado su billete para los cuartos de final, pero el primer puesto no es un simple detalle: permite disputar la vuelta de esa eliminatoria como local. España llega con ventaja, ya que suma 15 puntos, por los 12 de los ingleses, y le basta con empatar para conservar la cabeza de la clasificación.

La Roja aterriza en Madrid después de cumplir en Praga, donde derrotó por 0-2 a la República Checa y ya encadenó otro triunfo en una fase de grupos que quiere cerrar sin sobresaltos. El objetivo va más allá de la tabla: despedir el año con buenas sensaciones y prolongar una racha de imbatibilidad que ya alcanza los 44 partidos oficiales. Para ello, De la Fuente recupera dos nombres importantes en ataque. Tanto Lamine Yamal como Mikel Oyarzabal están disponibles y apuntan a regresar a la convocatoria, después de perderse el encuentro del jueves por diferentes motivos.

Dudas en los descartes

No todo son buenas noticias para el seleccionador. Alejandro Grimaldo será baja después de sufrir una indisposición, con un cuadro febril que le ha impedido entrenarse con normalidad. El lateral se suma así a una lista de ausencias que obliga a De la Fuente a mover piezas y a tomar decisiones en una convocatoria amplia.

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Además, el técnico deberá realizar cuatro descartes más antes del choque. En la visita a la República Checa, entre los futbolistas que se quedaron fuera estuvieron Álvaro Valles, Nico Williams y Aymeric Laporte. Ahora, con efectivos recuperados, el seleccionador tendrá que volver a elegir.

El posible once de España ante Inglaterra

En cuanto al posible once, la apuesta pasa por dar entrada de inicio a Lamine y Oyarzabal, pese a que ambos vienen de no jugar en Praga. Unai Simón estaría bajo palos; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Marc Cucurella formarían la defensa, mientras que Zubimendi y Fabián Ruiz ocuparían la sala de máquinas. Por delante, Lamine partiría desde la derecha, Álex Baena actuaría por dentro y Mikel Oyarzabal sería la referencia ofensiva. La última plaza podría ser para Nico Williams, si está en condiciones, o para Fermín López, que llega con la flechita para arriba tras marcar hace poco al Atleti en el Metropolitano.