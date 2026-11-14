Thomas Tuchel zanja la polémica sobre el racismo en España y aclara su respuesta

Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 22:55h.

En la previa del España-Inglaterra una polémica ha azotado a Thomas Tuchel, quien ha salido a aclarar sus palabras

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El España-Inglaterra de este domingo en el Metropolitano llega con mucho más que el liderato de la Nations League en juego. La previa del encuentro ha estado marcada por una polémica alrededor del racismo después de que Thomas Tuchel reconociese que había recordado a sus futbolistas el protocolo antirracista de la UEFA por si se producía algún incidente desde la grada. Unas palabras que provocaron una respuesta contundente de Luis de la Fuente y que terminaron generando un debate sobre la imagen del fútbol español. Sin embargo, el seleccionador inglés ha querido salir al paso de las interpretaciones que se hicieron de sus declaraciones y aclarar que nunca señaló directamente a España.

En su comparecencia previa al encuentro, Tuchel se mostró molesto por cómo se había trasladado su respuesta a los medios de comunicación. "Fui lo suficientemente educado como para hacer una pregunta a tus colegas, y corres y le preguntas al entrenador de España y les dices que hablé sobre racismo en España. Nunca hablé sobre racismo en España", explicó el alemán. El técnico quiso dejar claro que simplemente había contestado a una pregunta y que sus palabras no pretendían señalar a la sociedad española. "Nunca espero racismo. El vestuario es el lugar más antirracista del mundo", añadió, tratando de cerrar una controversia que había ido creciendo durante las últimas horas.

La respuesta contundente de Luis de la Fuente

La reacción de Luis de la Fuente tampoco se hizo esperar. El seleccionador español fue preguntado por las advertencias de su homólogo inglés y respondió con un mensaje especialmente contundente: "Yo puedo decir lo contrario. Lo que sí te digo, y se lo dices a Thomas, es que en España no hay racismo. Así de contundente. No hay racismo, exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo. No somos racistas ninguno".

Una respuesta que evidenció el malestar del riojano ante la interpretación que se estaba haciendo de las palabras de Tuchel. El asunto, además, llega después de los episodios de insultos racistas registrados en el fútbol español.