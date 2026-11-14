Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 18:51h.

España recibe este domingo a Inglaterra en el Metropolitano y Luis de la Fuente repasa varios nombres propios

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España tiene un último tramo antes de cerrar la fase de grupos en la Nations League: recibir este domingo a Inglaterra en el Metropolitano. Se trata de uno de los mejores partidos de selecciones que se pueden ver actualmente. Tanto por el nivel de los futbolistas a nivel individual como de los equipos en sí. Luis de la Fuente, en la previa, ha dejado claro que Lamine Yamal puede tener minutos hasta partiendo de titular; también habla del nivel de Fermín López, del racismo en España y de cómo lo mejor de la plantilla española es el sentimiento de familia que sigue existiendo entre los jugadores.

Un partido de mucho nivel. "Ambas tienen gran potencial. Yo me quedo con el modelo del fútbol español. Yo me quedo con este modelo. El inglés es muy bueno, pero hay que tener ese tipo de futbolista. Nosotros no podríamos jugar como Inglaterra e Inglaterra no podría jugar como España. Es uno de los mejores partidos que se podría ver en el mundo. Ganar a un campeón del mundo es la mejor manera de consolidar la idea de que puedes ser un gran equipo. Todos los rivales se aplican con más motivación, excitados y agresivos ahora. Bendita exigencia".

Lamine Yamal ya está con sus compañeros

La racha de España y la importancia de ser primeros de grupo. "La selección ya ha marcado una época. Hasta hoy somos la selección en el fútbol mundial que más partidos lleva sin perder. Pero no nos conformamos. Garantizo que no vamos a salir a empatar. Queremos ganar mañana. Llevamos 12 partidos seguidos ganando y queremos el 13. Sólo pensamos en ganar mañana. Ya sabéis lo que a mi me gusta el 13. Tenemos una obsesión: nuestro siguiente partido es siempre como el último partido. El margen de mejora es grandísimo".

Luis de la Fuente responde a Thomas Tuchel. "Lo que sí te digo. Se lo dices a Thomas, que en España no hay racismo. En España no somos racistas, como en Inglaterra".

Lamine Yamal. "Veremos si sale de titular, pero si sale de titular es que está para jugar. Está en perfectas condiciones. Le ha venido muy bien quitarse dos viajes y el frío. Está para jugar sin ningún problema".