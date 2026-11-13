Scaloni 2030: la cláusula que le permite decidir su futuro y el desafío de hacer historia en el Mundial

Lucas Gatti 13 NOV 2026 - 16:15h.

Tras meses de dudas, Scaloni ha decidido renovar su contrato como seleccionador argentino

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Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con Claudio Tapia a la cabeza, oficializó la renovación del contrato del entrenador de Pujato (Santa Fe), que tendrá la posibilidad de extender su exitoso ciclo durante otros cuatro años, aunque con una particularidad: contará con una cláusula de salida automática después de la Copa América 2028, que le permitirá interrumpir el vínculo en junio de ese año si considera que llegó el momento de cerrar su etapa al frente de la Albiceleste. Un acuerdo que contempla dos períodos y que le otorga al director técnico la posibilidad de decidir si tiene las energías y la motivación necesarias para afrontar el último tramo del proyecto.

Los detalles del contrato de Scaloni

Según pudo averiguar ElDesmarque, está cláusula de salida podría ejecutarse si ambas partes están de acuerdo en interrumpir el vínculo. Pero hoy, sellaron un pacto de palabra para mantenerse hasta el 2030.

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La decisión representa una señal de continuidad para un proceso que comenzó en septiembre de 2018, cuando Scaloni asumió de manera interina después de la salida de Jorge Sampaoli, y que terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado argentino. Desde entonces, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final de la Copa del Mundo 2026, en la que cayó frente a La Roja. Un recorrido que le permitió consolidarse como el entrenador más ganador de la historia de la Selección y ganarse la confianza de la dirigencia para encabezar un nuevo proceso.

Pero el acuerdo también tiene una dimensión histórica. Si cumple el contrato hasta luego del Mundial 2030, Scaloni se convertirá en el primer entrenador argentino en dirigir a la Albiceleste en tres Copas del Mundo consecutivas. De esa manera, superará las dos participaciones mundialistas que registraron César Luis Menotti, al frente del equipo argentino 1978 y España 1982, y Carlos Bilardo, quien condujo al seleccionado en México 1986 e Italia 1990. Qatar 2022, el Mundial 2026 y la cita de 2030 marcarían una continuidad inédita para un director técnico en la historia de la Albiceleste.

El próximo gran objetivo será construir una nueva Selección capaz de sostener la competitividad que alcanzó durante la etapa más gloriosa de los últimos años. Con el retiro de Leo Messi del seleccionado y la necesidad de consolidar el recambio generacional, Scaloni tendrá la responsabilidad de darle forma a un equipo que pueda mantener una identidad, renovar sus protagonistas y continuar peleando por los títulos más importantes. Nombres como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco y Gianluca Prestianni forman parte de una nueva generación que empieza a ganar protagonismo y que tendrá un papel central en el proyecto.

El Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, tendrá además un significado especial para la Argentina. El seleccionado sudamericano tendrá la posibilidad de disputar uno de los partidos inaugurales en territorio local, dentro de una Copa del Mundo que celebrará el centenario de la primera edición del torneo. Para Scaloni, será una oportunidad de volver a competir por el título más importante después de haber alcanzado la final en 2026 y de intentar cerrar un ciclo histórico con otra consagración.

La renovación no solamente garantiza la continuidad de un entrenador que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial. También abre la puerta a una nueva etapa, con otros desafíos, nuevos futbolistas y la exigencia de sostener un legado que ya quedó grabado en la historia. Scaloni tendrá la posibilidad de elegir hasta dónde quiere llegar, pero el horizonte deportivo ya está definido: el Mundial 2030 y la posibilidad de convertirse en el primer técnico argentino en conducir a la Selección en tres Copas del Mundo