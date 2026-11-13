Alberto Cercós García 13 NOV 2026 - 11:34h.

Paulo Duarte ha cargado duramente contra la actitud de Ilaix Moriba

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Ilaix Moriba se ha convertido en protagonista inesperado de la actualidad de Guinea. El centrocampista del Celta de Vigo no ha viajado finalmente con su selección durante este parón internacional, pero su nombre ha acaparado buena parte de la atención en el combinado africano. Su ausencia, justificada desde Vigo por unas molestias físicas, ha quedado eclipsada por un enfrentamiento que amenaza con abrir una brecha entre el futbolista y Paulo Duarte, seleccionador nacional. El técnico portugués ha aprovechado su comparecencia ante los medios para dejar clara su postura sobre el jugador.

El origen del enfado estaría en una petición relacionada con el dorsal número 10. Según ha explicado Duarte en rueda de prensa, Moriba habría solicitado lucir ese número, que actualmente pertenece a Aliou Baldé. Una petición que no ha sentado nada bien al entrenador, especialmente por el recorrido de su actual propietario en el combinado nacional. "El otro lleva el 10 desde hace dos años. Lleva dos años sufriendo aquí. Trabaja, viene, gana, pierde. Llega otro, no importa el nombre, llega otro y dice: 'Quiero el 10'. Pero ¿por qué quieres el 10?", cuestionó visiblemente molesto.

La exigencia de Ilaix que rechazan en Guinea

Pero Duarte fue todavía más lejos cuando puso el foco directamente en la actitud que atribuye al futbolista del Celta. "¿Por tu estatus vas a jugar? Si tienes el 10, ¿vas a jugar? ¿Estás seguro de que vas a jugar con el 10?", preguntó antes de lanzar su sentencia más contundente: "Cuando tienes un ego muy grande, solo te importas tú". El seleccionador insistió en que lo verdaderamente importante es mejorar sobre el terreno de juego para defender al equipo y al país, independientemente del número que aparezca en la camiseta. "Yo no soy así, lo siento", concluyó.

La polémica llega en un momento delicado para Moriba, que tampoco podrá estar disponible con el Celta en su compromiso copero ante el Salamanca debido a sus molestias en el tendón rotuliano. Mientras tanto, desde Guinea se ha cuestionado su ausencia y el conflicto con el seleccionador ha ganado protagonismo. El padre del centrocampista, por su parte, ha negado que su hijo exigiese el dorsal número 10 y ha acusado a Duarte de intentar dividir al vestuario. Dos versiones enfrentadas que dejan al internacional guineano en el centro de una polémica que va mucho más allá de un simple número.