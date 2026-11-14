Debacle mayúsculo en la nueva 'era' de Portugal sin Cristiano Ronaldo: goleada sin el liderato asegurado

Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 23:23h.

En una velada de homenajes a Cristiano Ronaldo, Portugal cayó estrepitosamente 1-4 ante Dinamarca

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La nueva era de Portugal sin Cristiano Ronaldo arrancó de la peor manera. La selección lusa cayó por 1-4 ante Dinamarca en Braga, en la quinta jornada de la Nations League, en un encuentro que debía homenajear a su leyenda y terminó en debacle. El equipo de Jorge Jesus, que llegaba con pleno de victorias en el Grupo A4, sufrió su derrota y evidenció una falta de contundencia. Sin su capitán, Portugal no encontró respuestas ante una Dinamarca más ambiciosa y eficaz.

El partido tuvo un componente emocional. Los internacionales portugueses saltaron al césped acompañados por niños y vistiendo camisetas con el dorsal 7 y el nombre de Cristiano, retirado de la selección tras 23 años. En el minuto siete, la grada se puso en pie, coreó el nombre del delantero y celebró su 'siuuu', mientras en el videomarcador aparecía el mensaje 'Gracias, capitán'. Bruno Fernandes asumió el brazalete en el primer encuentro sin CR7, pero el homenaje no tuvo continuidad sobre el terreno de juego.

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Del homenaje a una sonrojante derrota

Dinamarca golpeó antes del descanso. Rasmus Højlund marcó en el minuto 38, aunque el VAR anuló el tanto por fuera de juego. Poco después, una mano de Rúben Dias fue castigada con penalti y Pierre-Emile Højbjerg abrió el marcador desde los once metros. Tras la reanudación, Højlund amplió la ventaja con una volea y firmó el tercero siete minutos después. Joakim Andersen, de cabeza, completó la goleada en el 75'. Bernardo Silva maquilló el resultado en el añadido, demasiado tarde para evitar una noche negra.

La derrota no compromete la presencia de Portugal en cuartos, ya asegurada, pero sí deja en el aire el liderato. Los lusos siguen primeros con 12 puntos; Dinamarca alcanza los nueve y Noruega suma seis tras ganar 3-1 a Gales, colista con tres. Portugal necesita empatar ante Gales en la última jornada para certificar la primera plaza. Dinamarca recibirá a Noruega con la clasificación en juego y opciones de asaltar la cabeza. El estreno sin Cristiano deja una goleada y una advertencia: el brazalete tiene nuevo dueño, pero el vacío del siete sigue pesando.