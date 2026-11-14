Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 22:11h.

El croata ofreció una interesante charla durante el XX Encuentro de Peñas Sevillistas

La charla de Rakitic con Reyes tras perder el 'EuroDerbi': "Vamos a ir allí y les vamos a pintar la cara"

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Ivan Rakitic lo tiene claro. El que fuese capitán del Sevilla ofreció este sábado una interesante charla en el XX Encuentro de Peñas Sevillistas, donde también atendió a los medios de comunicación Carlos Jiménez, y entre otros muchos temas, habló sobre su posible vuelta a la entidad blanquirroja, una situación que no "necesita rol" definido, simplemente una llamada.

Como hiciese ya hace unos meses, Ivan Rakitic volvió a dejar claro que él "siempre va a estar" para lo que necesite el Sevilla. "Siempre estoy preparado para lo que sea. No necesito un rol o una posición. Mañana mismo, si en la tienda necesitan que eche una mano, yo encantado", decía el croata antes de recordar que "ahora estoy moviéndome mucho en la UEFA, si puedo echar una mano al club, encantado, que tengo buena relación con ellos. He estudiado varios máster para prepararme, el año pasado estuve como director técnico y director deportivo. Para el Sevilla, como si es mañana echar café en algún sitio. Encantado, siempre presente".

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Como decíamos, estas palabras son semejantes a las que el propio croata decía hace meses, poco antes de su retirada, decía que "ojalá pudiese volver". "Todos saben lo que yo quiero tanto al Sevilla Fútbol Club como a mi ciudad Sevilla", decía en su entrevista para Radio Marca. Como sea, el centrocampista estaría dispuesto a volver: "Da igual en qué posición podría ayudar, yo siempre estaría dispuesto a volver y estar ahí eh lo que sea. Yo siempre estoy disponible para para el Sevilla Fútbol Club y ojalá algún día me llame el presidente y yo estoy preparado".

Desconocemos si Ivan Rakitic, finalmente, volverá o no al Sevilla, pero es evidente que el excentrocampista croata está como loco por hacerlo ... y sin importarle, parece, demasiado el cargo que tendría que ocupar en su tercera etapa.