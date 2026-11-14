Balaídos, la sede 'tapada' para el Mundial 2030: "Me he quedado muy sorprendida"

Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 17:09h.

Milagros Tolón visita Balaídos y se muestra muy optimista respecto al Mundial 2030

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, afirmó este sábado, tras visitar el remodelado estadio de Balaídos, que “Vigo y este estadio van a tener mucho que decir dentro del Mundial 2030”. Tolón recordó que la ciudad gallega está situada “en un punto estratégico” de la Península Ibérica, por eso avanzó que desde el Gobierno de España trabajarán para que “Vigo y las sedes que han querido proponerse estén dentro de las sedes oficiales del Mundial 2030”.

En este sentido, apuntó que la próxima cita mundialista significa “mucho” para España “y no solo a nivel deportivo, también como marca España”. “El fútbol es marca España, el Celta es marca España y Balaídos representa todo lo bueno del deporte y del fútbol en Galicia pero también en España. Balaídos está muy por encima de la altura de lo que podíamos esperar. Vigo y el Celta darán mucho de que hablar y para bien en el Mundial 2030”, destacó a los periodistas.

Milagros Tolón lo tiene claro con Balaídos y Vigo

Mialgros Tolón también aprovechó su visita a Vigo para pedir “un mayor compromiso” de los gobiernos autonómicos y de las diputaciones provinciales porque “entre todas las instituciones tenemos que hacer grande el Mundial 2030”. “El Consejo Superior de Deportes va a estar ayudando a las que sean sedes, pero vamos a ir paso a paso. Lo más importante es que la FIFA decida bien, y yo creo que en este precioso estadio no vamos a tener problema”, auguró la ministra de Deporte, quien dijo estar “sorprendida” por cómo ha quedado Balaídos.

“Balaídos es una realidad muy potente para el Mundial 2030, me he quedado muy sorprendida de lo que aquí se ha hecho. Me voy muy satisfecha de esta visita”, manifestó.