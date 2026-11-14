María Trigo 14 NOV 2026 - 15:19h.

El presentador les ha enviado un mensaje a los jugadores para que hagan como los políticos y se animen a dar entrevistas

Mati Prats, indignado al quedarse Lamine Yamal sin Balón de Oro: "Nos han vuelto a tangar"

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Mati Prats ha querido aprovechar que ahora con motivo de las próximas Elecciones Generales que va a haber en España los políticos se están animando a salir de su zona de confort. Están concediendo muchas entrevistas e incluso en formatos que no son los habituales. Esto es algo que no suele pasar con los futbolistas, a los que les cuesta mucho dar una entrevista personal con un medio de comunicación. De ahí la reivindicación y el mensaje que el presentador de Mediaset ha querido lanzar en su editorial de este sábado en el informativo de ElDesmarque de Cuatro.

¿Qué ha dicho Mati Prats?

"Los políticos son como los futbolistas, sólo hablan cuando les interesa. Se tiran todo el año sin dar una puñetera entrevista hasta que llega no el balón de oro o las elecciones. ¿Cuántas entrevistas han dado Julián, Mbappé o Lamín? Los chavales no conocen a sus ídolos y es una pena. Hasta los políticos están saliendo de la cueva e incluso se atreven a sentarse con famosos youtubers para conquistar al público joven. Está muy bien, pero vamos a reivindicar también un poquito lo nuestro. No es lo mismo tener criterio que tener popularidad, no es lo mismo credibilidad que tener una gran masa de millones de personas que te vean. En fin, para pasar un buen rato, un comunicador, claro, para hacer preguntas incómodas, un periodista. Y yo les digo a los jugadores, no tengáis miedo, sentaos con nosotros. Y como dijo Pepu con el baloncesto, PE-RIO-DIS-MO".