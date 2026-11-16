Fran Fuentes 16 NOV 2026 - 06:45h.

El jugador del FC Barcelona apremió al inglés a que saliera del campo para ejecutar el penalti y no perder más tiempo

Bellingham y Cucurella, recriminación y empujón en la tangana al descanso del España - Inglaterra

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La Selección Española cayó frente a Inglaterra en el último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League, perdiendo de este modo el invicto (y dejando la racha en 43 partidos) y cayendo a la segunda plaza de la fase de grupos. Y es que el 0-3 inicial fue imposible de igualar para los de Luis de la Fuente, a pesar de quedarse con un jugador más durante muchos minutos merced a la expulsión de Elliot Anderson. Una acción en la que el centrocampista del Manchester City derribó a Lamine Yamal y que propició que La Roja soñara con el empate durante gran parte de la segunda mitad.

Sin embargo, esa acción en concreto en la que el mediocentro inglés derribó al delantero del FC Barcelona propició un roce entre los futbolistas. Y es que, según revela el diario Marca, el propio Lamine Yamal increpó a Elliot Anderson tras confirmarse el penalti y su consecuente expulsión. En este sentido, la citada información apunta a que en cuanto el barcelonista se levantó del suelo, llamó "tonto, tonto" al centrocampista británico. Del mismo modo, mientras se chequeaba la acción a instancias del VAR, Lamine le decía al inglés que se saliera del campo para no perder más tiempo y poder luchar por la remontada.

La remontada quedó a medias pese a la roja de Elliot Anderson

Lo que pasó después ya lo sabemos. Mikel Oyarzabal transformaría la pena máxima desde los once metros, y el propio Lamine asistiría a Nico Williams para hacer el segundo tanto para los de Luis de la Fuente. Sin embargo, los constantes intentos de la Selección Española durante los últimos 15 minutos más el escueto descuento no tuvieron la clarividencia en el juego que sí demostraron en otras ocasiones. De este modo, la remontada se quedó a medias, España es definitivamente segunda y se medirá a una primera de grupo en los cuartos de final.