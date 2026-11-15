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Mikel Oyarzabal pone en valor los méritos de España y muestra su pesar: "Momento difícil"

Mikel Oyarzabal pone en valor los méritos de España
Mikel Oyarzabal, tras el España-Inglaterra. ElDesmarque
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Mikel Oyarzabal no escondió su decepción tras la derrota de España ante Inglaterra, aunque quiso poner en valor el trabajo realizado por el equipo durante el encuentro. El delantero de la Real Sociedad lamentó que el resultado no hiciese justicia a los méritos de la Selección, que peleó hasta el final ante una de las grandes potencias europeas. Además, mostró su pesar por el momento complicado que atraviesa el vestuario, dejando claro que el grupo está unido para afrontar las dificultades.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo superior.

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