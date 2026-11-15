Mikel Oyarzabal pone en valor los méritos de España y muestra su pesar: "Momento difícil"

Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 23:31h.

España dice adiós a una racha increíble de imbatibilidad y Mikel Oyarzabal reconoce el palo que eso supone

Marc Pubill también se lesiona y es el tercer imprevisto del Atlético de Madrid en el parón

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Mikel Oyarzabal no escondió su decepción tras la derrota de España ante Inglaterra, aunque quiso poner en valor el trabajo realizado por el equipo durante el encuentro. El delantero de la Real Sociedad lamentó que el resultado no hiciese justicia a los méritos de la Selección, que peleó hasta el final ante una de las grandes potencias europeas. Además, mostró su pesar por el momento complicado que atraviesa el vestuario, dejando claro que el grupo está unido para afrontar las dificultades.