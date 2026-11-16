Pepe Jiménez Sevilla, 16 NOV 2026 - 10:13h.

Se suman supuestos interesados en la compra del Sevilla

Fede Quintero y su puja junto a Antonio Lappi: "Nuestra oferta sigue vigente"

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La venta del Sevilla continúa sumando capítulos. Con la llegada de la Junta de Accionistas y la publicación de cuentas, los movimientos se reactivan de manera múltiple y tras las recientes palabras de Antonio Lappi, uno de las grandes opciones, ahora aparecen nuevas alternativas desde el extranjero: Gareth Bale, ex del Real Madrid, se cuela entre los candidatos.

Porque según cuenta El Confidencial este lunes, HD Ventures, empresa propiedad de dos millonarios árabes, y un fondo asesorado por Gareth Bale, estarían analizando la compra de hasta un 85% de las acciones del Sevilla, todo ello con Goldman Sachs como intermediario.

Cabe recordar que Goldman Sachs ya actuó como intermediario tanto con Riverside, empresa que habló con los principales accionistas del club para conocer su predisposición, como con Sergio Ramos, jugador que pareció estar realmente cerca de cerrar la operación pero que, en el último momento, sintió que todo se rompía por un cambio de condiciones.

¿Quién es HD Ventures, uno de los fondos interesado en el Sevilla?

Según se puede leer en el citado medio, HD Ventures es propiedad de dos hermanos que el pasado año compraron casi el 50% del Crystal Palace, conjunto de la Premier League que, entre sus últimas operaciones gastó casi 90 millones de euros en el mercado veraniego.

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Juggernaut Capital Partners llegaría con Gareth Bale

El otro gran interesado sería Juggernaut Capital Partners, fondo que estaría aconsejado por Gareth Bale. En estas, el citado medio asegura que el galés ya se acercó el pasado verano a los accionistas tras el rechazo sobre Sergio Ramos.

Esta información habría sido solicitada casi en los mismos tiempos que RedBird, propietario del Milan y del Toulouse, que también pidió informes alrededor de las cuentas del Sevilla para pujar por la entidad blanquirroja y aunque parece que aún sigue interesada, se desconocen más movimientos alrededor del club.