Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 12:01h.

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Chidera Ejuke quiere seguir en el Sevilla. El extremo nigeriano, que finalizará su contrato el próximo mes de junio, continúa sin renovar su firma y aunque apunta a ser uno de los grandes nombres en el mercado de invierno, ya ha dejado claro que su idea es continuar en el Sánchez-Pizjuán.

Apuesta de Víctor Orta en su primer año como director deportivo, Chidera Ejuke tiene contrato con el Sevilla hasta junio de 2027, situación que llevó tanto al jugador como a la propia entidad blanquirroja a buscar una salida este pasado verano, idea que no se concretó -por muy poco- y que dejó al internacional en el Sánchez-Pizjuán.

Ahora, meses después de aquellas negociaciones frustradas, Ejuke asegura que "hubo muchas especulaciones" y deja claro en El Correo de Andalucía que su única idea es seguir en el Sevilla. "Por supuesto que me gustaría continuar, claro que me gustaría", dice.

Chidera Ejuke y su posible salida en enero

Con permiso para negociar con cualquier club del mundo a partir de enero para firmar un precontrato que arranque en julio, Chidera Ejuke asegura que "el futuro simplemente lo vamos viviendo día a día, tal y como viene", aunque la realidad es que sus días en el Sevilla podrían acabar en breve.

Suplente de Miguel Sierra en el inicio de curso, Chidera Ejuke ha ganado cierto protagonismo tras la lesión del joven y el pésimo rendimiento mostrado por Rubén Vargas hasta ahora, pero nadie en la entidad esconde que, si llega una oferta en enero por él, se estudiará seriamente.

Con seis meses de contrato y su más que probable salida firmada para junio, en el Sevilla no verían mal recaudar algo de dinero -por poco que sea- y ahorrarse parte de la ficha que le resta al extremo, ya que hasta ahora no ha mostrado una regularidad ni un nivel necesario para ser indiscutible en los planes de Luis García Plaza que, eso sí, le considera un buen agitador de encuentros.