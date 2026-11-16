Javi Rayo 16 NOV 2026 - 14:12h.

La modelo tinerfeña no aguanta más y ha estallado en redes sociales con un durísimo comunicado

Dani Alves, en pleno divorcio de Joana Sanz, dice "llevar 40 años preso": "Encadenado al pecado"

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Joana Sanz y Dani Alves han puesto fin a nueve años de relación después de que el exjugador haya volcado toda su vida en predicar la fe evangelista, dejando en un muy segundo plano tanto a su mujer, como a su hija pequeña. Tras confirmarse la noticia de que la modelo canaria había iniciado el proceso de divorcio, el ex del Sevilla publicaba un comunicado donde señalaba que sólo Dios había estado en su época más oscura, cuando estuvo en presión preventiva acusado de violación, delito del que fue absuelto en marzo de 2025. Joana Sanz no ha aguantado más tras dichas declaraciones y ha estallado en redes, contando la verdad que se escondía tras nueve años de relación.

El comunicado de Joana Sanz

"Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús. Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas. Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté MI DINERO en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad. Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca", respondía la modelo canaria a las declaraciones de su ya expareja.