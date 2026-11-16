Fran Fuentes 16 NOV 2026 - 10:26h.

El político menciona al exfutbolista en un mitin en plena campaña electoral, y el luso le entra al trapo

Luis Figo vacila a Gabriel Rufián tras los resultados de ERC en las elecciones de Cataluña: "Oye Rufi, no sé nada de ti"

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La, a su manera, intensa relación entre Gabriel Rufián y Luís Figo ha vuelto a tener uno de sus frecuentes episodios. Y es que el político de Esquerra Republicana de Catalunya mencionó al exfutbolista del Real Madrid y el FC Barcelona en una de sus últimas comparecencias públicas. En ella le 'colocaba' como Ministro de Deportes en un hipotético gobierno conjunto entre el Partido Popular (PP) y VOX. Una situación que parece no haber gustado al luso.

"Ministro de deportes, Figo. Presentador de telenoticias, Iker Jiménez. Vito Quiles. Ministro de consumo, Hermann Tertsch. Ministra de defensa, Ana Vázquez, la del spray. En la práctica, Netanyahu. Ministro de Interior, Trump. Vicepresidente, Abascal. Presidente, Feijóo. Resultado, 202 diputados. Nos enfrentamos a este escenario", enunciaba GaEnbriel Rufián en su reciente mitin correspondiente a la campaña electoral para las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

En este sentido, Luís Figo ha respondido con vehemencia, aunque también con ironía las palabras del político de ERC: "Gabriel Rufián, ¿ya me echabas de menos? Bueno, cómo has acabado, chaval. De querer juntar a toda la izquierda a juntarte con Podemos", comenta, acompañado de unos 'emojis' llorando de la risa. "¡Lo que se hace por sobrevivir! Ya tienes una mala experiencia cuando fuiste candidato a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, ¿te acuerdas? Lo que se hace para vivir del cuento, pero ya no engañas a nadie. Suerte para el 29", apostilla, acompañando el mensaje con un guiño.

De esta manera, el político catalán y el exfutbolista portugués vuelven a cruzarse palabras poco afectuosas como ya hicieran en el pasado en repetidas ocasiones. Y es que Luís Figo es bastante activo en cuanto a opinar sobre la situación política de España, mientras que Gabriel Rufián se encuentra inmerso en un proceso complejo como es una campaña electoral para las Elecciones Generales