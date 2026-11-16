Al padre de Lamine Yamal 'se le escapan' las cuatro grandes compras que ha hecho su hijo: "Eso se llama orgullo"
El padre de Lamine Yamal hace directos a diario con sus más de 360.000 seguidores
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Lamine Yamal es desde hace un tiempo el segundo jugador mejor pagado del FC Barcelona, sólo superado por Rodri Hernández, que llegó al conjunto azulgrana el pasado verano con un gran contrato. Ha sido Mounir, el padre del futbolista, el que ha desvelado cuáles han sido sus primeras grandes compras desde que es millonario. Todas ellas pensando en solucionarle la vida a toda su familia, una decisión que dice mucho de lo que es Lamine como persona. Así lo contaba durante uno de sus directos diarios en TikTok.
Además de la suya propia, Lamine Yamal le ha comprado una casa a su madre, su padre y su abuela. "Yo no sé nadie, decirme algún futbolista. Algunos se han hecho profesionales y se han comprado una isla. Pues no, Lamine, ¿sabéis qué ha hecho? Comprarle una casa a su madre, comprarle una casa a su padre, comprarle una casa a su abuela. ¿Qué malo que hay en eso? Nada. Eso se llama orgullo. Gracias, Lamine, estamos orgullosos de ti, hijo. Estamos super orgullosos. Tu familia te quiere y te aprecia y está contigo a muerte", señalaba Mounir en el directo.