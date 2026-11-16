Javi Rayo 16 NOV 2026 - 10:57h.

El exjugador del FC Barcelona es ahora un reconocido predicador evangelista

Dani Alves y Joana Sanz, el motivo religioso que ha acabado con su matrimonio: "Se siente sola"

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Dani Alves abrazó la fe evangelista desde su salida de la cárcel, donde estuvo en prisión preventiva por la violación a una mujer en una conocida discoteca de Barcelona, delito del que acabó siendo absoluto en marzo de 2025. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que promover el mensaje de Dios por todas las partes del mundo, lo que le ha costado incluso su matrimonio con la modelo canaria Joana Sanz, con la que tiene una hija en común. En pleno proceso de divorcio, el que fuera jugador del FC Barcelona o Sevilla FC entre otros clubes, ha publicado un surrealista mensaje en sus redes sociales donde afirma "llevar 40 años preso y encadenado al pecado".

Dani Alves, de futbolista a predicador

"Viví 40 años preso, pero fue en la prisión donde verdaderamente fui liberado. Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que por fuera podía parecer libre, pero por dentro tenía cadenas. Y fue precisamente en la prisión donde conocí a Jesús. Allí entendí que podía estar detrás de barrotes y, aun así, experimentar una libertad que nunca había conocido. Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver. Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado. Porque la verdadera libertad no depende de dónde están tus pies, sino de quién gobierna tu corazón. Conocí a Jesús en mi prisión… y allí encontré la libertad", afirma el exfutbolista en sus redes sociales.

Tras su salida de la cárcel, Dani Alves abrazó la fe evangelista, hasta el punto de que "se obsesionó", según palabras de la propia Joana Sanz. Hace unos meses comenzó en la Iglesia Elim de Girona su nueva carrera como predicador, desde entonces, no ha parado de viajar por el mundo dando conferencias religiosas, hasta el punto de que en mayo de este año fue uno de los grandes atractivos del evento The Change, que tuvo lugar en el mismísimo césped del Civitas Metropolitano.