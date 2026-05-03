Saray Calzada 03 MAY 2026 - 18:41h.

Dani Alves era una de las apariciones estrellas del 'The Change Madrid 2026'

Los Pumas ganan la partida a Dani Alves en el TAS

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Dani Alves ha dado un giro en su vida. Apartado de los terrenos de juego y del fútbol profesional tras su paso por la cárcel, ahora se ha convertido en predicador. En varias ocasiones se le ha podido ver en redes sociales dando sermones, pero nunca como el último que ha hecho. Ha sido ante más de 40.000 personas en el Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. El pasado sábado se produjo un evento, 'The Change Madrid 2026'.

Uno de los que intervino en este encuentro de cristianos fue el brasileño. Era una de las cabezas de cartel y su intervención era muy esperada. Una influencer, Melissa Villarreal, ha compartido en sus redes momentos de su discurso.

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El discurso de Dani Alves en el Metropolitano ante 40.000 cristianos

"Dani Alves estaba perdido, pero Dani Alves siempre estuvo encontrado por Cristo. El mismo Dani Alves que Cristo lo salvó de la cuerda de los leones", dijo en este vídeo compartido en su Instagram.

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No es lo único que ha trascendido de su intervención. En otro momento también habló de su paso por la cárcel en donde estuvo por un delito de agresión sexual del que fue absuelto, pero que sigue en curso legal ya que esta sentencia se recurrió. En primera instancia sí que salió condenado a cuatro años por este suceso en una discoteca de Barcelona.

“Estuve 14 meses en la cárcel, pero en la cárcel Cristo me hizo libre. No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros". Tras esto se emocionó y siguió: “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan. Conozco lo que es estar en el fútbol, jugaba ante 80.000 personas: eso no me impresiona. (...) ¡Hay poder de Cristo en este estadio! Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salgas de aquí, como dice Cristo: ve y no peques más”.

“Yo sigo estando loco, pero ahora para Dios estoy loco. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay quien dice 'la vida es corta y hay que vivirla'. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Madrid, España, ¡tú perteneces a Cristo!”.