Javi Rayo 16 NOV 2026 - 09:08h.

El futbolista y la modelo llevaban nueve años juntos y tienen una hija en común

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Dani Alves y Joana Sanz han puesto fin a nueve años de matrimonio con una hija en común. La modelo española ha decidido acabar con la relación tras el giro radical que ha dado la vida del exfutbolista en los últimos meses. Dani Alves decidió convertirse en predicador y predicar la fe de Dios por todo el mundo. La influencer tinerfeña ha iniciado ya el proceso de divorcio y ha explicado el motivo que le ha llevado a tomar la decisión. Cabe recordar que Joana Sanz fue muy criticada a nivel social por haber estado al lado del ex del FC Barcelona cuando éste estaba siendo juzgado por violar a una mujer en una conocida discoteca de Barcelona.

Dani Alves y Joana Sanz se separan tras nueve años

Según desvela el entorno de Joana Sanz ha sido esa "obsesión religiosa" de Dani Alves la que le ha llevado a tomar la decisión de poner fin a su matrimonio con el exfutbolista. El ex del Sevilla FC lleva meses fuera de su casa, dando conferencias religiosas como predicador. Según revela Javi Hoyos en sus redes sociales, Joana Sanz lleva mucho tiempo "sintiéndose sola" y la "obsesión religiosa de él" le ha llevado a "alejarse de ella y de su hija". "Basta, esto se acaba aquí", habría pronunciado una Joana Sanz que ya ha iniciado de forma legal los trámites de separación.

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"Entiendo la fe de Dani Alves, entiendo que lea la Biblia, entiendo que vaya a misa, pero la manera en la que ahora mismo está optando por entregar su vida a la religión le está separando de mi y de su hija", asegura la modelo canaria, que ni si quiera es creyente, a Javi Hoyos. Dani Alves se refugió en la fe tras el su periplo por la cárcel. Empezó ejerciendo de predicador en una pequeña iglesia evangélica en Girona y desde hace algunos meses ha iniciado una gira que le ha llevado a recorrer el mundo entero.