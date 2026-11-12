Así serán las butacas del Nou Mestalla: los capitanes podrán probarlas y elegir sus asientos en la Sala 1923

David Torres Valencia, 12 NOV 2026 - 14:40h.

Nou Mestalla: fechas, calendario y procedimiento para elegir los asientos del nuevo estadio

El asiento de Aforo General tiene unas dimensiones de 48 centímetros de alto y 44,5 centímetros de ancho

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El Nou Mestalla empieza a tomar forma también en sus detalles más cotidianos. Tras la finalización del Big Lift de la cubierta, el Valencia CF ya ha definido cómo serán las butacas del nuevo estadio y los aficionados podrán conocer sus características de primera mano. De hecho, los asientos están expuestos en la Sala 1923 de Mestalla, donde los capitanes del primer equipo acudirán para elegir las localidades que ocuparán sus abonos. Allí también tendrán la oportunidad de probarlos y comprobar cómo serán las butacas de su futura casa.

La exposición de estos modelos en la Sala 1923 permitirá a los capitanes conocer de primera mano el resultado del diseño antes de seleccionar sus asientos para la próxima etapa del club en el nuevo estadio, cuya apertura está prevista para el verano de 2027.

Los detalles técnicos de las butacas del Nou Mestalla

El club ha trabajado junto a Daplast, Stadium Partner del Nou Mestalla, en el diseño de unas localidades que buscan mejorar la comodidad de los espectadores y optimizar el espacio disponible en las gradas. El nuevo estadio contará con un modelo de asiento abatible, de color naranja como tonalidad predominante, aunque habrá butacas negras en las zonas que dibujen el murciélago, uno de los elementos identificativos del recinto.

El Valencia CF ha diseñado un asiento de Aforo General con unas dimensiones de 48 centímetros de alto y 44,5 centímetros de ancho. Una de sus principales características será su sistema abatible: cuando no esté en uso, ocupará únicamente 20 centímetros. Esta solución permitirá facilitar la circulación de los aficionados por las zonas de acceso a sus localidades y mejorar la movilidad en las gradas.

El asiento de Aforo General tiene unas dimensiones de 48 centímetros de alto y 44,5 centímetros de ancho

Además, el Nou Mestalla ofrecerá más espacio entre espectadores que el actual Camp de Mestalla. La distancia media entre ejes pasará de los 45 centímetros actuales a los 50 centímetros del nuevo recinto. Una diferencia de cinco centímetros que repercutirá directamente en la comodidad de los aficionados.

Los materiales también han sido seleccionados para garantizar la resistencia y la seguridad. Las butacas tendrán los bordes y cantos redondeados y combinarán comodidad, funcionalidad y aprovechamiento del espacio.

El Valencia CF sigue así avanzando en la definición de los elementos que darán forma al Nou Mestalla. Un proyecto del que ya se conocen algunos detalles, como el diseño de las butacas, y que empieza a acercarse a los aficionados con elementos que pronto podrán probar en primera persona.