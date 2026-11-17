David Torres Valencia, 17 NOV 2026 - 11:52h.

Diakhaby, entre la ilusión de Guinea y la incertidumbre en el Valencia: sin minutos y sin noticias sobre su futuro

Por primera vez en tres meses jugó 90 minutos

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Mouctar Diakhaby ha aprovechado el parón internacional de noviembre para dar un paso importante en su recuperación competitiva. El central del Valencia CF volvió a jugar 90 minutos con Guinea por primera vez en tres meses. Una demostración para sí mismo de que puede aguantar un partido completo después de una larga sucesión de lesiones y problemas físicos que han condicionado su trayectoria presente y futura en Mestalla.

El defensa fue titular en la victoria de Guinea por 1-3 ante Eritrea. Paulo Duarte lo situó como central izquierdo junto a Mohamed Soumah y mantuvo al valencianista sobre el terreno de juego hasta el final. No completaba un encuentro de 90 minutos desde agosto y, después de sus problemas musculares de septiembre, apenas había acumulado 47 minutos con el Valencia CF. En el primer encuentro de Guinea durante esta concentración, además, se quedó en el banquillo. Cuatro días después tuvo la oportunidad de jugar un partido entero.

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Una carrera marcada por las lesiones

La continuidad ha sido el gran enemigo de Diakhaby. Su grave lesión de rodilla en marzo de 2024, con una luxación que afectó a varios ligamentos, le mantuvo un año fuera de los terrenos de juego. Fue una de las lesiones más duras de su carrera y obligó al Valencia a acompañar un largo proceso de recuperación.

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Desde entonces, el central ha intentado recuperar su mejor versión, pero las molestias musculares y los problemas físicos han impedido que encadene periodos prolongados de competición. Esta temporada tampoco ha conseguido consolidarse. Javier Aguirre le ha utilizado como alternativa desde el banquillo y otros defensas han ganado terreno en la rotación.

Su futuro en el Valencia CF, en el aire

La actuación con Guinea supone una inyección de confianza para Diakhaby, que regresa con la referencia de haber podido completar un encuentro sin que se hayan comunicado nuevas molestias. Ahora tendrá que trasladar esa continuidad a Paterna y demostrar que puede volver a ser un futbolista fiable para Aguirre.

Su situación contractual añade otro elemento a su futuro. Diakhaby termina contrato en junio y, como ya contó ElDesmarque, el central no tiene noticias sobre su renovación y desconoce qué planes tiene el Valencia CF con él. Mientras tanto, el Valencia busca un central de jerarquía para el mercado de enero. Una necesidad deportiva que también condiciona el futuro del guineano. Diakhaby tiene ahora una nueva referencia física a la que agarrarse: ha vuelto a completar 90 minutos. El siguiente paso es demostrar que puede hacerlo con regularidad en el Valencia.