David Torres Valencia, 13 NOV 2026 - 10:31h.

Mouctar Diakhaby y Aliou Dieng, bajas para la Copa del Rey por una razón de peso

Su futuro pende de un hilo, acaba contrato y nadie del club le ha dicho nada para renovar

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Mouctar Diakhaby ha vuelto a Guinea cuatro años después. El central del Valencia CF está concentrado con su selección, una oportunidad para recuperar sensaciones y sumar los minutos que no está encontrando en Mestalla. En el primer partido se quedó en el banquillo, pero queda otro. Su situación deportiva contrasta, además, con la incertidumbre sobre su futuro: el Valencia CF no le ha trasladado ninguna propuesta de renovación ni le ha comunicado sus planes con él.

El defensa ha expresado su felicidad por regresar a su país. "Estoy especialmente contento de volver a jugar en Guinea. Es algo que me hace muy feliz; habían pasado cuatro años desde mi última visita y eso significa mucho para mí", explicó a su llegada, en declaraciones recogidas por diversos medios de su país. Diakhaby también recordó los problemas físicos que le han impedido acudir a las últimas convocatorias internacionales. "He tenido muchas dificultades estos últimos años, pero al comienzo de esta temporada tuve un pequeño contratiempo. En general, me siento bien, estoy disponible para mi club y para ser convocado", aseguró.

Aguirre le espera, pero todavía le falta ritmo

En el Valencia, el central todavía no ha conseguido hacerse un hueco en los planes de Javier Aguirre. Cuando llegó el técnico mexicano, Diakhaby seguía lesionado. Ya recuperado, necesita ritmo de competición y se perdió incluso la eliminatoria de Copa del Rey ante el Tavernes por acudir a la llamada de Guinea, tal y como explicó al conocerse su ausencia. Aguirre, no obstante, mantiene su confianza en él. "Quiere mucho al club, es un baluarte y aparecerá dentro de poco", aseguró cuando le preguntaron por su falta de protagonismo.

Sin noticias sobre su renovación

A la espera de recuperar su sitio en el equipo, Diakhaby tampoco tiene novedades sobre su futuro contractual. El Valencia no le ha comunicado que quiera renovar su contrato ni le ha presentado una oferta para prolongar su vinculación. Por ahora, no sabe qué planes tiene el club con él, pero dado que su contrato es elevado y que se busca un central en enero, parece complicado que vaya a continuar sino es con una reducción drástica de su salario

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Guinea le ofrece los minutos que no encuentra en Mestalla. Su rendimiento y los minutos que pueda acumular con la selección serán también una oportunidad para reivindicarse ante Aguirre a su regreso a Valencia.