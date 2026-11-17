David Torres Valencia, 17 NOV 2026 - 10:10h.

Gayà está sancionado y Jesús Vázquez lesionado; el sustituto dependerá del extremo

La prueba de la Copa del Rey que se quedará para LALIGA

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Javier Aguirre tiene un problema en el costado izquierdo de la defensa para visitar al Rayo Vallecano. El Valencia CF llegará a Vallecas con dos bajas importantes para esa posición: José Luis Gayà, sancionado, y Jesús Vázquez, que no consigue recuperarse de sus problemas físicos y tampoco estará disponible para el encuentro. Una doble ausencia que obliga al técnico mexicano a buscar alternativas para recomponer su defensa.

La situación de Jesús Vázquez ya venía condicionando los planes del entrenador. El lateral sigue sin estar recuperado de su lesión y, aunque trabaja para regresar cuanto antes, no llegará a tiempo para la cita liguera. Jesús Vázquez continúa lesionado. A ello se suma la sanción del titular, José Luis Gayà, que no podrá jugar después de la polémica que rodeó su última expulsión. Con los dos laterales izquierdos habituales fuera de combate, Aguirre tiene tres posibilidades sobre la mesa.

Luis Rioja, una solución que ya ha probado

La primera alternativa es Luis Rioja. El extremo ya ocupó esa demarcación durante el encuentro de Copa del Rey, una prueba que permitió al entrenador comprobar su adaptación a una posición más retrasada. Es más, el propio Javi Aguirre ya reconoció que era una prueba pensando precisamente en el partido de Vallecas de este sábado.

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El andaluz podría actuar como carrilero en un sistema con tres centrales y cinco defensas o incluso como lateral en una línea de cuatro. Es una solución que ofrece recorrido y capacidad ofensiva, aunque supondría exigirle un trabajo defensivo diferente al que desarrolla habitualmente.

Maffeo a pierna cambiada para adelantar a Rioja

La segunda opción que maneja Aguirre es colocar a Pablo Maffeo en el lateral izquierdo. El defensa podría jugar a pierna cambiada, una fórmula que permitiría mantener a Luis Rioja en una posición más adelantada, donde puede explotar mejor sus cualidades ofensivas.

Esta posibilidad gana peso por las dudas que existen con Arnaut Danjuma. El neerlandés no se entrenó con el grupo este lunes en Paterna por unas molestias musculares y es seria duda para Vallecas. Si finalmente no puede jugar, Aguirre podría necesitar a Rioja más cerca del área rival y Maffeo sería una alternativa para cubrir el lateral. El extremo que esté por delante seguro que modificará la decisión de Javier Aguirre.

Marcos Navarro, la opción del filial

La tercera posibilidad pasa por mirar hacia el filial. Marcos Navarro podría entrar en los planes del técnico mexicano para cubrir una posición que se ha quedado sin efectivos naturales. Sería la alternativa más novedosa, puesto que Aguirre todavía no ha probado al futbolista del filial en esa demarcación con el primer equipo.

De esta forma, el entrenador tiene tres caminos para resolver el problema del lateral izquierdo: repetir la apuesta por Luis Rioja, desplazar a Maffeo a la banda contraria o dar una oportunidad a Marcos Navarro. La evolución de Danjuma y las necesidades ofensivas del equipo ayudarán a determinar qué solución elige Aguirre para un partido en el que tendrá que recomponer su defensa.