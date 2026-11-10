Lesión de Jesús Vázquez: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja con el Valencia CF

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 13:11h.

Con Gayà lesionado, problema a la vista por Javier Aguirre

Jesús Vázquez, séptima baja para la Copa del Rey: "Gayà no jugará"

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El Valencia CF pierde a Jesús Vázquez por lesión. El lateral izquierdo se lesionó después de salir sin calentar al encuentro disputado el pasado sábado ante el Real Madrid en Mestalla. El club ha confirmado este martes, 10 de noviembre, que el futbolista sufre una lesión en la musculatura del aductor de la pierna derecha. La lesión supone un contratiempo para Javier Aguirre, que pierde una alternativa para el lateral izquierdo en un momento en el que el equipo afronta varios compromisos y tiene a Gayà sancionado. Jesús Vázquez tuvo que lidiar con molestias durante el encuentro ante el conjunto madridista y las pruebas médicas han confirmado el alcance de sus problemas físicos.

La primera consecuencia ya está confirmada: el canterano no podrá participar en el partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes. Su evolución marcará los plazos para volver a estar disponible, aunque las primeras estimaciones apuntan a una baja de entre dos y cuatro semanas. El Valencia no ha concretado oficialmente el tiempo de recuperación.

El parte médico completo de Jesús Vázquez

El Valencia CF ha publicado este martes el siguiente comunicado oficial: "El jugador del Valencia CF, Jesús Vázquez, presenta una lesión en la musculatura del aductor de su pierna derecha, sufrida durante el partido del pasado sábado ante el Real Madrid en Mestalla".

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¿Cuánto tiempo estará de baja Jesús Vázquez?

Aunque el club no ha establecido un plazo de recuperación, las primeras informaciones apuntan a que Jesús Vázquez podría permanecer entre dos y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego. La lesión no parece revestir la gravedad que inicialmente se temía, aunque habrá que esperar a su evolución y a las sensaciones del futbolista durante el proceso de recuperación.

El parón de selecciones puede jugar a favor del lateral, que tendrá varios días para avanzar en su recuperación antes de que el Valencia retome la competición liguera. El siguiente compromiso será la visita al Rayo Vallecano, prevista para el 21 de noviembre. Su presencia en ese encuentro dependerá de cómo evolucione de la lesión, pero es casi seguro que se lo pierde.

La baja supone un problema añadido para Aguirre en el lateral izquierdo. José Luis Gayà tampoco estará disponible para ese partido por sanción, después de su expulsión ante el Real Madrid. El técnico mexicano tendrá que buscar alternativas para cubrir una posición que se queda momentáneamente sin sus dos laterales específicos.